Capelli secchi e pelle disidrata dal sole? Il rimedio naturale durante le vacanze estive

Capelli disidratati dal vento e dalla salsedine di ritorno dalle vacanze al mare? Capelli secchi e rovinati dalle troppe tinture o da trattamenti liscianti con piastre e ferri caldi? Serve sicuramente un rimedio che rigeneri i capelli dalla radice alle punte. In questo caso, il burro di Illipé è la risposta più indicata per ricostruire i nostri capelli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il burro di Illipé, le origini

Il burro o olio di illipè, detto anche “burro di mowrah” in India, viene ricavato dai semi di un albero originario del Borneo, in Indonesia. Possiede una consistenza dura, ma allo stesso tempo è un ottimo idratante per la pelle e viene anche usato nell’industria dolciaria. Ha un colore che va dal bianco avorio al rosa e ha un profumo che ricorda vagamente le noci. Esso viene estratto tramite pressione a freddo dai semi di questo albero tropicale.

Proprietà e benefici

Il burro di Illipé possiede molteplici proprietà ed è largamente utilizzato nell’industria fitocosmetica, per la produzione di saponi, balsami per le labbra, candele da massaggio, balsami e maschere per capelli. Vanta proprietà idratanti, nutritive, elasticizzanti e cicatrizzanti. È un ottimo rimedio “salva capelli” che può essere impiegato direttamente su tutta la lunghezza delle chiome e anche sulla cute. È utilizzato per far cicatrizzare le ferite, per curare le scottature solari, per curare le ulcere della bocca, per curare i calli dei piedi e delle mani. Questo burro può essere usato puro oppure combinato con altri burri o olii emollienti come l'olio di borragine, olio di mandorle dolci, olio di macadamia o burro di karitè.

Su cosa agisce il burro di Illipé

Capelli fortemente stressati da trattamenti chimici , come permanenti, tinture con fissativi all’ammoniaca, o da trattamenti meccanici come le piastre liscianti o i ferri arricciacapelli. Applicate il burro su tutta la lunghezza dei vostri capelli, più tempo resta in posa meglio è per consentire una profonda ricostruzione del capello.

Capelli disidratati dalla salsedine , dal vento , dal cloro , da lavaggi quotidiani. Il burro di Illipé può essere applicato tutti i giorni, una volta in spiaggia sui capelli inumiditi, dona un effetto bagnato alla chioma, la protegge dagli agenti disidratanti, e nel contempo nutre, idrata e rigenera il capello.

Cute secca, forfora, capelli grassi possono essere riequilibrati con il burro, da applicare direttamente alla radice del capello, sulla cute. Le sue proprietà eudermiche, svolgono un’azione idratante e cicatrizzante. Calma il prurito e rigenera il tessuto desquamato.

Inoltre, tale burro protegge le punte, evita che si spezzino, e se già sfibrate ne previene la bruciatura, con conseguente effetto schiarito e crespo.

