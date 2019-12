Il collagene, proteina importante per la bellezza e il benessere della pelle

Il collagene è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali, nell'uomo, ad esempio, rappresenta circa il 6% del suo peso corporeo. Si tratta di una sostanza organica fondamentale per il benessere del nostro organismo, ma anche per la sua bellezza in quanto svolge un ruolo chiave sia dal punto di vista funzionale che strutturale nella composizione e configurazione di tessuti e organi del corpo umano.

Il collagene, come funziona

Questa sua doppia funzione è dovuta alla sua conformazione a tripla elica, che gli conferisce proprietà importanti, come quelle di resistenza e solidità. Il collagene è una proteina formata da amminoacidi, in particolare da glicina, prolina ed idrossiprolina; essa durante il corso della vita si rinnova continuamente con ritmi diversi a seconda di dove si trova, nelle ossa, ad esempio, il completo rinnovo si ha dopo un anno, nel fegato dopo un mese. Dal collagene, inoltre, dipendono lo stato della pelle, la sua azione protettrice, la sua elasticità e la tonicità. Contribuisce anche a mantenere in uno stato di buona idratazione i tessuti, oltre a rafforzare ossa e tendini.

Collagene, perché è importante

Gli elementi fondamentali della pelle sono il collagene, l’elastina e l’acido ialuronico, tutti e tre sono di fondamentale importanza per combattere l'invecchiamento cutaneo. È stato stabilito che le fibre di collagene della pelle si danneggiano con il passare del tempo, circa dopo i 25/30 anni. Quest’aspetto genetico, poi, è fortemente correlato ad altre cattive abitudini come il fumo, i disordini alimentari e la conseguente produzione di radicali liberi. A risentirne per prima è proprio la pelle che inizierà sempre più ad essere segnata dalle rughe.

Il collagene in cosmetica

Il settore cosmetico ha mostrato grande interesse verso questa proteina indispensabile per il mantenimento dei tessuti. Molti studi scientifici, infatti, allo scopo di rallentare la degradazione del collagene nella pelle e per contrastare l’invecchiamento cutaneo hanno cercato delle soluzioni a ciò. Ad esempio, in commercio esistono degli integratori a base di collagene, utili in presenza di carenze di questa proteina. Esistono anche diversi prodotti cosmetici contenenti questo ingrediente. In genere, soprattutto prima di assumere qualsiasi tipo di integratore, però, se temete di avere delle carenze di collagene, consigliamo di sottoporvi all’esame utile per valutarne lo stato, detto collagenografia.