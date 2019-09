Come realizzare un perfetto burro per labbra fatto in casa in tre semplici mosse

Sappiamo quanto sia fondamentale idratare le labbra e proteggerle dal freddo, dal vento o dall’eccessivo caldo, sia per una funzione prettamente estetica ma anche per la loro salute. La strategia utilizzata dalla maggior parte delle donne è l’utilizzo del burrocacao. Facilmente reperibile in qualsiasi farmacia o punto vendita di cosmetici o simili, sapevate che questo prodotto è facile e veloce da preparare anche in casa? Bastano davvero pochi ingredienti per ottenere grandi quantità di prodotto da tenere per noi o da regalare. Scopriamo insieme come realizzarlo.

Ingredienti

Ricordiamo, ad esempio, l’olio di cocco, un burro che a temperature al di sotto dei 25 gradi si presenza solido. Esso ha innumerevoli proprietà tra cui quella di ammorbidire la pelle aiutandola quindi a rimanere idratata, per cui previene i segni del tempo rallentando la comparsa di inestetismi. Una pelle elastica e idratata combatte i raggi del sole e la secchezza dovuta, anche, all’aria condizionata. Unita all'olio di cocco, la cera d’api per uso cosmetico, rende solido il burrocacao. Come ingredienti aggiuntivi possono essere utilizzati spezie profumate, estratto di vaniglia ecc.

Strumenti da utilizzare

rossetti per colorare il prodotto;

confezioni vuote di burro labbra;

pennarelli indelebili (se volete decorare le confezioni).

Preparazione

Inserite l’olio di cocco, la cera d’api, il colorante (un pezzetto di rossetto), l’estratto di vaniglia (o quello che preferite per dare profumo) in un pentolino per far sciogliere tutto a bagnomaria, oppure al microonde per qualche secondo.

Versate il composto ottenuto in un contenitore vuoto.

Fate solidificare il composto all’aria, oppure in frigorifero per 10 minuti.

Personalizzate le confezioni, utilizzando gli acrilici o dei pennarelli indelebili, per decorare.

