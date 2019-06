Nuovo trend make up, come realizzare lo strobing per illuminare il viso

Se fino a pochissimo tempo fa una delle principali tecniche utilizzate in tema di make up era il contouring, usato per sottolineare e scolpire il viso con la classica tecnica del chiaro scuro, oggi il nuovo trend che sta letteralmente spopolando tra le star e non solo è lo strobing, il contrario, o meglio, parzialmente il contrario del contouring. Lo strobing è infatti una tecnica che va a creare delle zone di luce sul nostro viso esaltandolo. Lo strobing, letteralmente luce stroboscopica, è una nuova tecnica di make up che definisce il viso, valorizzandolo e illuminandolo. Essa gioca sulla valorizzazione della luminosità del volto, enfatizzandone alcune zone tramite l’applicazione di un illuminante. Se hai la pelle chiara e ami il make-up effetto nude devi assolutamente provare questa nuova tendenza trucco. Ecco come fare.

Strobing vs countoring

Il contouring è una tecnica make up utilizzata per nascondere le imperfezioni e accentuare le ombre naturali del viso, che punta sull’effetto chiaro/scuro per dare tridimensionalità, correggere le imperfezioni e nascondere nasi importanti. Lo strobing, invece, si concentra sull’enfatizzare i punti luce del volto, tramite l’applicazione di un illuminante su alcune zone specifiche.

Come fare lo strobing

Per realizzare lo strobing è necessario creare dei punti luce su alcune zone specifiche del volto. Queste sono:

il centro della fronte;

il mento;

le tempie;

la parte centrale del labbro, detta arco di cupido;

gli zigomi;

la punta del naso;

la parte interna dell’occhio;

il condotto lacrimale.

Poi, a seconda delle caratteristiche del tuo viso, scegli tra queste quali zone enfatizzare rispetto ad altre, evitando di applicare l’illuminante sui punti deboli. Per realizzare questa tecnica trucco, applica su tutto il viso una crema luminosa e idratante, poi stendi il fondotinta per uniformare l’incarnato. A questo punto, passa un velo di illuminante sui punti del viso che hai scelto, e fissa il tutto con una cipria in polvere perlata. Ricorda di non utilizzare prodotti opacizzanti o con effetti glitter, altrimenti verrebbe meno la luminosità del make up.

Quando fare lo strobing

Lo strobing è ideale se vuoi dare vitalità al viso e ottenere un effetto glam come quello delle modelle negli shooting. Evita colori carichi e vistosi per il make up di occhi, viso e labbra, vietati smoky eyes, rossetti dai toni forti e blush troppo scuri, che contrasterebbero con l’effetto di freschezza e luminosità dello strobing. Meglio quindi l’effetto nude look.

Quando non fare lo strobing

Se fa troppo caldo o hai la pelle grassa - il sudore e il sebo in eccesso rendono già la pelle lucida, meglio evitare di aggiungervi ulteriore luminosità. Meglio intervenire con dei finish opacizzanti.

Se hai i pori dilatati , un naso importante , molte rughe , acne evidente e/o tanti peli sul viso - essendo una tecnica che enfatizza alcune zone del viso, lo strobing non è adatto in questi casi; meglio puntare sul countoring, che, al contrario, è perfetto per nascondere le imperfezioni.

Se hai il viso troppo tondo - con lo strobing puoi solo valorizzare alcuni punti del viso e non rimodellarli. Anche qui, meglio puntare sul contouring per scurire i contorni del viso e renderlo più spigoloso.

Dove acquistare prodotti make up a Trieste

Ecco alcuni consigli: