Cos'è l'allume di rocca, proprietà e benefici

L’allume di rocca (denominazione comune dell’allume di potassio) è un solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato, in poche parole, un vero e proprio sale misto di alluminio e potassio, insapore, che a temperatura ambiente si presenta sotto forma di solido trasparente e inodore.

Origine

Anticamente veniva utilizzato principalmente nell’artigianato (per la tintura della lana), ma anche in campo medico. L’allume di rocca, infatti, veniva spesso impiegato per lavare le ferite o come cicatrizzante. Il termine allume di rocca deriva dal luogo in cui si estrae, una sorta di cava, come fosse una salina, viene comunemente estratto dalla pietra di allume (o allumite), ma può essere tirato fuori anche dalla bauxite, l’argilla o la creolite. Si dice che le tante proprietà di questo materiale erano già ampiamente conosciute e apprezzate dagli antichi romani.

Proprietà

Oggi, l'allume di rocca, viene usato principalmente per le sue proprietà deodoranti, astringenti ed emostatiche, come alternativa naturale al deodorante e agli antitraspiranti chimici. Ecco descritte le sue principali proprietà:

antitraspirante e antibatterica: la componente salina di questo minerale crea un ambiente inospitale per i batteri, che invece proliferano nelle zone umide del corpo e permettono la formazione dei cattivi odori.

Disinfettante: viene impiegato su qualsiasi tipo di irritazione della pelle. Per il suo potere astringente ed emostatico, inoltre, si usa per bloccare immediatamente il sanguinamento di taglietti e piccole ferite, come nel caso di depilazioni o rasature. Sotto forma di piccolo cristallo, infatti, è utile per lenire l’epidermide dopo la rasatura della barba o dopo la depilazione e per cicatrizzare immediatamente i piccoli taglietti. Viene utilizzato anche per alleviare il prurito provocato dalle punture di insetti.

Benefici