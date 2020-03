Cosmetici biologici o naturali? Le differenze

Cosmetici naturali: questi prodotti sono formulati con ingredienti derivati da estratti vegetali. Solitamente i cosmetici definiti naturali contengono al massimo il 10% di sostanze vegetali pure, a cui vengono aggiunte altre sostanze ottenute per trasformazione di sostanze vegetali, in dosi variabili. È sull'INCI, ossia la lista degli ingredienti di cui è composto il cosmetico secondo la nomenclatura internazionale, che troverai gli ingredienti indicati in funzione delle loro concentrazione, in ordine decrescente.