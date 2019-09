Gel fai da te per gambe leggere, per un effetto immediato e rinfrescante

Dopo una lunga giornata impegnativa e piena di lavoro non è raro sentire le gambe pesanti, stanche, gonfie e affaticate, e nei mesi estivi la sensazione di pesantezza e gonfiore si fa ancora più intensa. Come fare a ridar loro vitalità ed energia? Oggi vi proponiamo una guida per combattere questa fastidiosa sensazione, sebbene ne esistano tanti in commercio già pronti all'uso e acquistabili in qualsiasi farmacia, scopriamo come preparare un gel per gambe fatto in casa con una ricetta facile e un procedimento veloce.

Ingredienti

Gomma Xantana 1,5g;

glicerina 4g;

acqua 79g;

alcool buongusto 6g;

cristalli di mentolo 2g;

estratto glicolico di ippocastano 3g;

estratto glicolico di edera 3g;

olio essenziale di menta 1g;

conservante (cosgard) 0,6g.

Procedimento

Disinfettate gli utensili che andremo ad utilizzare (pentolino, posate, bilancino) con l’alcol. Prendete il recipiente e il bilancino di precisione. Pesiamo 1,5 g di gomma xantana, 4g di glicerina e mescolate bene. Aggiungete 79g di acqua e mescolate. Il composto si trasforma subito in gel, tenetelo da parte. In un altro contenitore pesate 2g di cristalli di mentolo e 6g di alcol a 95 gradi. Mescolate bene finché i cristalli si sciolgono. Aggiungete 3g di estratto glicolico di ippocastano e 3g di estratto glicolico di edera e infine 1g di olio essenziale di menta. Mescolate il tutto e aggiungetelo al gel che avevate preparato prima. Mescolate i due composti e rimettete tutto sul bilancino. Aggiungete e mescolate per ultimo 0,6 g di conservante. Ecco che il gel è pronto.

Proprietà del prodotto

Quando il gel sarà pronto non resta che metterlo in un vasetto. Il suo ph è tra 5.5 e 6. Le sue proprietà rinfrescanti aumentano se tenuto in frigo. La sensazione di leggerezza alle gambe dura per molto tempo. L’ideale è usarlo la sera prima di dormire, la mattina dopo sentirete le gambe leggere e scattanti, pronte per cominciare un’altra giornata con energia e vitalità. L’estratto di ippocastano e di edera sono ingredienti che aiutano la microcircolazione, e si possono sostituire con estratto di vite rossa oppure di centella. La menta è utilizzata come rinfrescante, ma si possono usare o anche aggiungere, olio essenziale di salvia, di canfora, o di eucalipto.

