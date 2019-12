Melatonina in gocce, un rimedio per i disturbi del sonno

Quando si sperimentano diversi disturbi del sonno, la melatonina in gocce può essere un valido aiuto per il riposo, scopriamo nel dettaglio come utilizzarla.

Di cosa si tratta?

La melatonina è un ormone prodotto naturalmente dal nostro organismo e in particolare dalla ghiandola pineale, situata al centro del cervello e sopra il cervelletto. Durante il giorno la pineale è inattiva, ma quando il sole tramonta, scatta la produzione di melatonina.

Insonnia e disturbi del sonno

Chi soffre di insonnia o disturbi del sonno, spesso usa la melatonina in gocce per aiutare il riassestamento dei ritmi di riposo e veglia in modo naturale. L'assunzione di questo ormone rappresenta infatti uno dei rimedi poco invasivi e più usati per dormire, senza ricorrere a farmaci che invece possono creare abitudine e avere effetti collaterali a lungo termine.

Come si assume la melatonina in gocce?

Prima di iniziare una terapia con melatonina, se pure trattasi di un rimedio abbastanza sicuro, è essenziale consultare il proprio medico. La maggior parte dei prodotti in commercio propongono dosaggi che fanno salire i livelli di melatonina nel sangue a livelli molto più alti di quelli prodotti naturalmente nel corpo.

Dosi e tempi di assunzione

L'assunzione di una dose tipica da 1 a 3 mg può infatti aumentare i livelli di melatonina nel sangue da 1 a 20 volte rispetto alla norma. L’assunzione deve avvenire in un’ora del giorno adeguata, in quanto un'ora "sbagliata" può alterare l'orologio biologico e peggiorare i nostri ritmi. In linea di massima, un integratore da 1 mg di melatonina esige un dosaggio di circa 4 gocce. L'assunzione può essere dai 20 ai 60 minuti prima di andare a letto a seconda del consiglio del medico e del problema da gestire.

Possibili effetti collaterali

Va ricordato che possono esserci anche effetti collaterali, specie se si assume questo ormone in maniera non corretta. Fra questi ricordiamo mal di testa, umore instabile, sonnolenza diurna, vertigini, crampi allo stomaco e irritabilità. La melatonina non va assunta se si prevede di guidare nelle 5 ore successive al consumo. Le donne incinte non dovrebbero assumere melatonina, salvo diverso parere del ginecologo.

Dove acquistare gli integratori di melatonina a Trieste?