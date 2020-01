Make-up: come truccarsi in perfetto stile goth

Con il termine goth (in italiano gotico) si intende un insieme di sottoculture diverse, ma accomunate a tratti nella musica, nell'estetica e nella moda il più delle volte con abbigliamento, trucco e capelli scuri. Tutta la cultura goth ruota intorno al look. Il make-up, ad esempio, è solo uno degli elementi costitutivi del look gothic, un tipo di trucco particolare e sicuramente molto scuro. Se siete appassionate di questo stile, ecco la nostra guida su come realizzare un perfetto make-up in stile gotico.

Fondotinta

Il primo step è la base: procuratevi un fondotinta di una o due gradazioni più chiare rispetto al colore della vostra carnagione. I goth hanno generalmente un aspetto estremamente pallido, scegliere un buon fondotinta è però fondamentale per non creare l'antiestetico effetto "maschera bianca". Se avete la pelle piuttosto scura, oltre al fondotinta, procuratevi anche della cipria bianca da stendere sopra il fondotinta. Questo eviterà di far notare un contrasto troppo forte con la vostra carnagione.

Make-up occhi

Per gli occhi usate un ombretto scuro come il nero, il viola, il blu o il rosso scuro e divertitevi con le sfumature. Dopodiché passate all'applicazione dell'eyeliner, in questo caso è preferibile sceglierne uno liquido perché ha una maggiore tenuta e dona un'intensità migliore allo sguardo. Infine, usate il mascara nero, per i goth quest'ultimo è un must, perché incupisce ulteriormente la zona occhi dando un'aria da vampiro. Scegliete un mascara allungaciglia, che dia un ulteriore tocco di nero al vostro sguardo.

Make-up labbra

Per quanto riguarda le labbra, optate per un rossetto scuro (rosso o viola), o in alternativa, se volete creare un look da giorno che non sia eccessivamente appariscente, utilizzate un rossetto con una tonalità molto chiara sempre per dare l'effetto pallido.

Dove acquistare i prodotti per il tuo make-up a Trieste