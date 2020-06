Mani e piedi freddi anche in estate: i rimedi naturali contro i problemi circolatori

Una brutta sensazione quella di avere mani e piedi freddi, e tra l'altro non riguarda solo i mesi invernali. Molte persone soffrono di questo anche durante i mesi estivi ed è una situazione che potrebbe avere diverse origini oltre che riguardare sia uomini che donne.

Le cause

Diverse sono le cause che generano la sensazione di freddo alle zone periferiche come mani e piedi: la causa può essere legata ad una vita sedentaria, ad abitudini sbagliate come quella del fumo, ad una cattiva circolazione del sangue, a questioni ormonali. Tuttavia se la sensazione di freddo a mani e piedi è passeggera esistono diverse strategie per ritrovare calore e quindi sollievo. In questo modo si potranno continuare quelle attività che contrariamente risulterebbero difficili da svolgere quando si ha la sensazione di avere un ghiacciolo sui piedi o sulle mani, come quella ad esempio di lavorare o addormentarsi.

Rimedi naturali