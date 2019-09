Mascara, i fattori da tenere in considerazione per il suo acquisto

Un prodotto utilizzato e amato da tutte le donne nel mondo della cosmetica è sicuramente il mascara. Ma quali sono le caratteristiche e i fattori da tenere in considerazione per avere delle ciglia perfette, lunghe e voluminose quando ci trucchiamo? E, invece, quali sono i prodotti da evitare? Scopriamolo insieme.

Rapporto qualità prezzo

Non dobbiamo mai farci influenzare più di tanto dalla pubblicità o dal packaging super accattivante, perché naturalmente non ci rivelano il reale valore di un prodotto. Alcuni mascara sono davvero identici per effetto e formula. Molti prodotti validi costano davvero pochissimo e appartengono alla categoria di brand low cost e al tempo stesso non tutti i mascara costosi sono ottimi, anzi. Sappiate, quindi, che il mascara è uno di quei prodotti su cui si può davvero risparmiare, perché se ne trovano tantissimi di ottima qualità anche ad un prezzo basso.

Che effetto danno: volumizzante, allungante, incurvante?

Dobbiamo tener conto delle nostre necessità e dell’effetto che desideriamo avere su noi stesse. Se, infatti, abbiamo bisogno di un effetto naturale e quindi di un mascara che non carichi troppo le ciglia, ma le separi e le definisca per un look più da giorno, allora dovremo orientarci su un tipo di prodotto, se invece vogliamo più volume perché le nostre ciglia sono poche, allora dovremo orientarci su altro tipo di mascara tenendo conto, ad esempio, che in questo caso la formula dovrà essere più densa e corposa. Quelli un po’ più liquidi, invece, vanno meglio per un effetto allungante o incurvante e di solito possono avere anche al loro interno delle microfibre che aiutano le ciglia a rimanere curve.

Quale tipo di scovolino scegliere?

Una volta esisteva solo un tipo di scovolino (quello classico, a spazzolina), ma con il passare del tempo sono cambiati fino a diventare tantissimi e tutti uno diverso dall’altro: piccoli, curvi, a clessidra, a pallina, a pettinino o grandi.

