Moda Primavera Estate 2019, i colori di tendenza

L’estate sta tardando ad arrivare, ma è comunque alle porte, il sole e le temperature alte trasmettono allegria e buonumore, ed anche la moda in materia di abbigliamento rimane in linea con queste sensazioni. Dimentichiamo i colori scuri e tristi perché per questa stagione sarà il colore e la sua vivacità a dominare la scena. È risaputo, con l'avvicinarsi dell'estate arriva anche il momento di rinnovare il proprio guardaroba, e mentre mettiamo via cappotti e abiti pesanti, pensiamo già a cosa indossare durante la bella stagione. Via le tonalità scure quindi, e strada aperta all'esplosione di colori che ci aspetta quest’anno, tra nuances fluo e calde, classici intramontabili e sfumature brillanti. Fantasie e stampe micro e macro, grafiche o floreali faranno da padrone ai nostri abiti. Tra colori vivaci, tinte polverose, fiori, foliage e l’immancabile animalier che sperimenta cromie accese, la Primavera Estate 2019 si prepara a questo tripudio di grafismi.

I colori di maggiore tendenza

Dalle sfilate di alta moda e i red carpet di tutto il mondo, ecco le 7 tonalità di tendenza su cui puntare per l'estate 2019, stagione che si preannuncia coloratissima e variegata.