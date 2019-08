Occhiali da sole, le caratteristiche per proteggere i nostri occhi e i modelli più in voga

Gli occhiali da sole non sono semplici accessori, perché costituiscono una protezione indispensabile per i nostri occhi. Infatti, l’esposizione dei nostri occhi ad una luce troppo forte, soprattutto ai raggi ultravioletti, può portare all’infiammazione della cornea oppure alla cataratta. Lo spettro luminoso della luce visibile si estende dal blu al rosso, tra 400 e 800 nanometri. Al di là del rosso, i raggi infrarossi ci riscaldano, mentre oltre il blu, gli ultravioletti mettono a rischio i nostri occhi. Gli ultravioletti, detti anche UV, sono raggi luminosi con una lunghezza d’onda corta, emessa dal sole e in parte assorbita dall’atmosfera prima di giungere sulla Terra. Gli UVB sono compresi tra 280 e 315 nm, mentre gli UVA tra 315 e 380 nm. Si tratta, in entrambi i casi, di raggi invisibili ma non meno pericolosi per gli occhi. Anche i raggi violetti e blu sono dannosi, motivo per cui sono sconsigliate lenti da sole blu.

Protezione UV del 100%

Un buon paio di occhiali deve proteggere dai raggi UVA e UVB. Non bastano soltanto delle lenti scure, anzi, occhiali scuri senza protezione UV sono dannosi, in quanto comportano una dilatazione della pupilla e possono così facilmente portare ad una congiuntivite. Un filtro protettivo del 100%, oggigiorno, non è più un lusso, anche occhiali a buon prezzo di regola hanno un filtro UV del 100%. Solitamente l’ottico può misurare facilmente il filtro protettivo dei vostri occhiali. Esistono anche delle lenti a contatto con un filtro UV del 100%.

Protezione dalla luce visibile

Oltre ai raggi UV è necessario proteggere i nostri occhi anche dalla luce visibile. In condizioni di luce normali sono sufficienti lenti con un grado di assorbimento di luce dal 60 al 80%. Quando i nostri occhi sono esposti a condizioni di luce intensa, svolgendo, ad esempio, attività sportive sulla neve oppure sull’acqua, è assolutamente necessario portare delle lenti con un assorbimento di luce dal 90 al 95%.

Le nuove montature dell’estate 2019

Che estate è senza un nuovo paio di occhiali da sole? Quali sono le montature più in voga del momento? Per un'estate all'insegna della moda, a vincere sono le lenti colorate, con strass o retrò e con forme particolari. A trionfare in asooluto è il modello cat-eye anche in versione butterfly (ad ali di farfalla) con lenti colorate. E poi gli occhiali aviator, un classico intramontabile, perfetti per chi ha un viso dalle forme squadrate. Per le romantiche a cui piace sfoggiare un look particolare sono nate le lenti a forma di cuore.

Punti vendita occhiali da sole a Trieste