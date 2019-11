Olio di lino, proprietà e benefici per salute e bellezza

Dalle origini molto antiche (i Babilonesi lo utilizzavano già 3 mila anni fa) il Linum usitatissimum (pianta di lino) è un piccolo arbusto che in primavera produce graziosi fiori azzurri. L‘olio di lino si ricava dalla pressione a freddo dei semi tostati o essiccati di questo arbusto. Si tratta di una pianta molto versatile, utilizzata in campo tessile, edile, ma anche per fini alimentari. In tutti i casi, stiamo parlando di un alimento nutraceutico, cioè dotato di importanti virtù medicinali.

Proprietà e benefici

L'olio di lino è ricco di acido linolenico, vitamina E e lecitina, per questo motivo è considerato un potente antiossidante. Viene tradizionalmente impiegato per migliorare la pelle e i capelli e per eliminare colesterolo e trigliceridi. Questo prezioso olio svolge anche importanti azioni digestive e intestinali. Le sue caratteristiche nutrizionali, infatti, gli conferiscono proprietà terapeutiche:

abbassa il colesterolo;

protegge l’apparato cardiovascolare: l’olio di lino è in grado di mantenere pulite le arterie;

svolge una funzione antiossidante: la presenza di vitamina E aiuta a prevenire la formazione dei radicali liberi, contrastando lo stress ossidativo dei tessuti;

ha proprietà antitumorali;

rafforza il sistema immunitario;

favorisce la digestione: grazie alle mucillagini in esso contenute, l’olio di lino regolarizza il transito intestinale, favorendo la digestione e proteggendo la mucosa gastrica.

Benefici per pelle e capelli

Oltre alle importanti virtù terapeutiche, l’olio di lino ha notevoli proprietà cosmetiche per pelle e capelli. Ad esempio, se applicato sulla pelle, ha:

proprietà lenitive;

proprietà nutritive;

proprietà emollienti;

proprietà cicatrizzanti;

Sui capelli, invece, ha:

proprietà idratanti;

proprietà rinforzanti;

proprietà ristrutturanti;

proprietà disciplinanti;

Basta qualche goccia di olio di lino su un batuffolo di cotone per rimuovere il make-up in maniera naturale ed efficace, lasciando la pelle nutrita ed idratata. Inoltre, si tratta di un prodotto anti-age per il viso grazie alle sue proprietà antiossidanti. Può essere un rimedio contro le smagliature; può essere utilizzato come lozione idratante per pelli secche. Infine, è un ottimo cicatrizzante e antinfiammatorio, contrasta l’acne, gli eritemi e la dermatite seborroica.

L’olio di lino è uno straordinario rimedio naturale per capelli spenti, secchi, sfibrati e danneggiati. Li nutre e li ristruttura, rendendoli morbidi, lucidi e setosi. Ha anche un’azione disciplinante, in grado di contrastare l’effetto crespo, oltre che un'azione antiforfora e sebo-normalizzante. Inoltre, è un buon rimedio per le doppie punte.