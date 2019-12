Olio di mandorle: proprietà, usi e benefici

L’olio di mandorle è un olio vegetale ricavato dalla spremitura a freddo della mandorla, il frutto del mandorlo, un albero diffuso in tutto il Mediterraneo e originario dell’Asia. Esistono due diverse varianti dell'olio di mandorle, quello dolce e quello amaro, due tipologie di olio diverse per caratteristiche e che derivano da differenti processi di spremitura, in genere però, viene utilizzato l'olio di mandorle dolci. Scopriamo gli usi e i benfici di questo prodotto per il nostro organismo.

Olio di mandorle per uso cosmetico

Oltre all'uso alimentare, l'olio di mandorle dolci viene principalmente impiegato in cosmetica e dermatologia. Grazie alla sua composizione acidica, l'olio di mandorle, spalmato sulla pelle, si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando così l'evaporazione dell'acqua cutanea.

Proprietà

L'olio di mandorle ha molteplici proprietà idratanti ed elasticizzanti, e modeste proprietà antiossidanti e anti-aging. Inoltre, ha azione emolliente e lenitiva.

Usi

In cosmetica l’olio di mandorla può avere diversi usi. Ad esempio, in versione cosmesi fai da te, può essere aggiunto ad una crema per il corpo, per le mani o per il viso in piccole quantità, per aumentare l’effetto addolcente e idratante del prodotto. Un’altra caratteristica benefica dell’olio di mandorle è quella di aiutare la zona del contorno occhi dove si formano le occhiaie. Ma l’olio di mandorla può essere utilizzato in mille altri modi, potete sceglierlo per idratare la zona di pelle intorno al gomito, che tende solitamente ad essere secca e screpolata, oppure dopo la doccia per rendere la pelle del corpo più elastica e idratata.

Benefici

L'olio di mandorle può essere applicato in tutte le zone del corpo per ottenere grandi benefici.