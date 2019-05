Pelle grassa e impura, i consigli e i rimedi contro i punti neri

I punti neri, detti anche comedoni aperti, sono impurità cutanee derivanti dalla dilatazione e dall'apertura dei punti bianchi o comedoni chiusi. Questi inestetismi cutanei si formano all'interno dei bulbi piliferi e si caratterizzano per avere un colore scuro tendente al nero. I punti neri sono un fenomeno piuttosto comune in età giovanile, è un fenomeno tipico delle aree cutanee più ricche di ghiandole sebacee, come il naso, le guance, la fronte, il mento o la schiena. Una volta formatisi, possono rimanere tali e quali per lunghi periodi, regredire, oppure degenerare in fenomeni infiammatori di origine batterica. Per questo motivo, in età adolescenziale, i punti neri sono considerati il preludio dell'acne. La comparsa dei punti neri è strettamente connessa con la tipologia di pelle, quindi, se in età adolescenziale la loro formazione dipende prevalentemente dagli sbalzi ormonali, in età adulta avere i punti neri è indice di una pelle grassa e impura.

Cause

La loro comparsa è da ricondurre ad alcuni comportamenti e abitudini sbagliate sia nella pulizia del viso che nell’alimentazione. Si manifestano quando la pelle diventa particolarmente grassa, i pori si dilatano e il sebo ostruisce la normale respirazione della pelle, generando così il punto nero. Ovviamente, tra le cause di questo inestetismo cutaneo vi sono anche altri fattori, come:

smog ;

uso di prodotti skincare troppo ricchi e grassi;

esposizione al sole senza la giusta protezione ;

non struccarsi prima di andare a dormire.

Come eliminare i punti neri

Per eliminare i punti neri basterà prendersi cura della propria pelle, utilizzando prodotti specifici per il proprio tipo di epidermide. Un altro aspetto da non sottovalutare è la rimozione del make up, da eseguire ogni sera e in modo rigoroso, usando ad esempio detergenti biologici a base di acido salicilico, efficace anche contro le macchie della pelle, oppure l'acqua micellare dal potere astringente. Ecco i rimedi più efficaci per eliminare i punti neri:

scrub esfoliante e purificante: da effettuare una volta a settimana, lo scrub esfoliante e purificante vi aiuterà a rimuovere gli eccessi di sebo e, di conseguenza, i punti neri. Le zone dove insistere maggiormente sono la fronte , il mento e gli angoli del naso , ma sempre con delicatezza.

Maschere all'argilla: oltre allo scrub un buon rimedio contro i punti neri sono le maschere a base di argilla. Si tratta di prodotti molto efficaci, che svolgono un' azione purificante e antisettica .

Cerotti: tra i rimedi casalinghi, oltre allo scrub e alle maschere, potete utilizzare i cerotti specifici per punti neri . Questi vanno applicati sulle zone più critiche e lasciati agire per circa 15/20 minuti.

Pulizia del viso: almeno una volta ogni due mesi è consigliabile effettuare un'accurata pulizia del viso e un peeling presso centri estetici professionali, a Trieste ricordiamo, ad esempio, Centro Estetico Essentiel (Androna del Torchio, 1), Centro Estetico Make up di F. Triolo (Via Giosuè Carducci, 39), Estetica Dimensione Alfa (Corso Umberto Saba, 28).

