Pelle grassa, ecco 4 rimedi naturali contro l'acne

La vitamina C contenuta in arance e limoni è un altro buon rimedio naturale contro l’acne, crea un impacco frullando la buccia dell’agrume e facendola bollire in acqua calda. Applica il composto sul viso con un batuffolo di cotone , infine risciacqua .

In genere le maschere non sono consigliate a chi soffre di acne, perché tendono ad ostruire la pelle e a non farla respirare, non è però il caso delle maschere a base di frutta e verdura che, grazie alla presenza di sostanze acide, sono invece di grande aiuto. Gli acidi presenti nei vegetali hanno infatti azione esfoliante e astringente. Cetrioli, fragole e pomodori sono i più indicati per realizzare maschere efficaci contro l'acne, lascia in posa per circa venti minuti delle fette di cetriolo o una purea di fragole o di pomodori sulle zone colpite dall'acne. Per mantenere fermo il composto sulla pelle, prova ad applicare delle garze sterili. Infine, sciacqua con acqua tiepida.