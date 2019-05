Pratiche di igiene dentale, ecco come avere un sorriso smagliante

Un corretto trattamento del cavo orale aiuta a vivere una vita sana e priva di dolore. Per mantenere sani i nostri denti è importante iniziare a impostare presto una corretta routine di cura della bocca e rispettarla per tutta la vita. Per farlo bastano piccoli accorgimenti, bisogna praticare una buona igiene orale, seguire un'alimentazione salutare e supportare queste abitudini con delle cure professionali, quando necessario. Prendersi cura dei propri denti è un’abitudine che si impara da piccoli e che richiede particolare attenzione durante l’età evolutiva, quando la tendenza a trascurare l’igiene dentale è più forte. Vediamo adesso quali sono le buone pratiche da seguire e da quali, invece, prendere le distanze.

Come prendersi cura del nostro sorriso

Sfoggiare un sorriso bello e sano è il desiderio di ogni persona che ama prendersi cura di sé. Eppure, ogni giorno e senza saperlo, consumiamo alimenti e bevande che possono influenzare lo stato di benessere dei denti ed incidere sul nostro sorriso. L'80% dei problemi dentali più comuni è causato da attacchi di acidi che corrodono lo smalto dei denti, quest’ultimo, infatti, è un tessuto altamente mineralizzato ma sensibile all'attacco degli acidi che ne provocano l'erosione. Il processo di erosione dello smalto dei denti colpisce tutti, a tutte le età, e il nostro organismo non è in grado di rigenerare lo smalto una volta perso, spesso ci si rende conto di questa condizione e delle sue implicazioni estetico - funzionali quando oramai è troppo tardi. Ecco, allora, i consigli definitivi su cosa fare e cosa non fare per avere una dentatura perfetta e un sorriso smagliante.

Regole da seguire

Un’attenta igiene orale: il primo consiglio è quello di lavare i denti con cura, al risveglio e dopo ogni pasto. Cerca di non sfregare lo spazzolino con forza, per evitare lesioni o l’usura dello smalto, e preferisci i movimenti circolari per una maggiore efficacia. Se non hai lo spazzolino a portata di mano, prova a mangiare una mela verde e poi sciacqua la bocca con dell’acqua, ridurrai, così, l’effetto dei batteri.

Spazzolino e dentifricio: lo spazzolino è il tuo primo alleato, va cambiato periodicamente, circa una volta ogni tre mesi, e, al momento dell’acquisto, è fondamentale prestare particolare attenzione alla sua durezza media, che non deve lesionare le gengive o danneggiare lo smalto. I dentifrici migliori sono quelli che includono il fluoro, che rimineralizza lo smalto e contribuisce all’eliminazione della placca dentale. Di seguito, una guida all'acquisto dei migliori spazzolini presenti sul mercato e dove poterli acquistare a Trieste.

Filo interdentale e colluttorio: il filo interdentale (come anche gli spazzolini interdentali e gli irrigatori orali) ci consente di raggiungere gli angoli in cui lo spazzolino non arriva, solo dopo averlo passato potrai essere sicuro di aver eliminato tutti i residui di cibo presenti nella cavità orale, che porterebbero altrimenti alla formazione di placca densa , molto dannosa per la salute dei denti. Per finire, vai di sciacqui con il colluttorio. Esistono collutori ad effetto anticarie , sbiancanti o per denti sensibili e che, allo stesso tempo, donano una piacevole sensazione di freschezza .

L’alimentazione come complemento alla salute dentale: il contributo del calcio per la formazione dei denti avviene principalmente attraverso il cibo. Cerca di far rientrare nella tua dieta quotidiana tutti quegli alimenti ricchi di vitamine e minerali, come pesce, verdura e frutta.

Vai dal dentista: una visita all’anno è importante sia come controllo di routine che per lavori di pulizia più profonda.

Abitudini da evitare

Una corretta igiene orale non sempre è sufficiente a proteggere i denti da rotture e carie. A volte sono le abitudini quotidiane sbagliate a cui non facciamo neanche caso che possono danneggiare la salute della nostra bocca. Prevenire è sempre meglio che curare, prestando un po’ più di attenzione nel corso della giornata, potrai facilmente liberarti di alcune brutte abitudini e sfoggiare un sorriso più sano e brillante. Tra le abitudini da evitare ricordiamo:

l’acqua e limone al mattino: bere un bicchiere di acqua calda con il succo di un limone al mattino, appena alzati e ancora a digiuno, è per i denti un'abitudine davvero dannosa, il ph è fortemente acido e rischia di danneggiare ed erodere lo smalto dei denti.