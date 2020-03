Rimedi naturali, le spezie che combattono la cellulite

Oltre ad essere molto amate ed utilizzate in cucina, le spezie hanno anche un effetto benefico sul nostro corpo: queste sostanze attivano il metabolismo, riassorbono il grasso in eccesso e hanno un’azione riducente sulla cellulite grazie alla loro natura che attiva la circolazione e libera i tessuti da scorie e adipe. Basta scegliere quelle più efficaci.

Zenzero e cannella

Tra le diverse spezie, le più efficaci sono zenzero e cannella, ottimi rimedi naturali che combattono la ritenzione idrica e nemici della cellulite. A questo proposito, vi proponiamo un rimedio fai da te: per prima cosa ungete il corpo con un po' di olio di sesamo per poi cospargerlo con della polvere di cannella e zenzero. In questo modo otterrete un impasto esfoliante che potrete applicare su tutto il corpo e soprattutto sulle zone colpite da cellulite. Il gommage attiva la microcircolazione, elimina le impurità e le cellule morte, migliorando così la capacità di assorbimento dei principi attivi anticellulite.

Il piccante

Senza abusarne, anche le spezie piccanti hanno un effetto benefico sul nostro corpo perché: