Taglio di capelli home made, ecco alcune tecniche

Andare dal parrucchiere è un momento di relax per dedicarsi alla cura di sé, alle volte, però, può capitare di non avere voglia, tempo o denaro per potersi rivolgere ad un professionista. Inoltre, diciamoci la verità, spesso, molte temono che il parrucchiere accorci troppo i capelli non seguendo le indicazioni date. Se anche tu stai vivendo questo momento, con questa guida scoprirai come fare la frangetta, realizzare un caschetto o un taglio scalato da sola. Precisiamo comunque, che tagliarsi i capelli da sole di certo non sostituisce la tecnica e l’esperienza di un parrucchiere professionista, ma in caso di emergenza può essere utile.

Procedimento

Proprio perché non siamo del mestiere è bene non avventurarsi ad eseguire tagli particolari o estremi, meglio accontentarci di spuntare la capigliatura di pochi centimetri per evitare l’irreparabile. Innanzitutto, occorre munirci di qualche accessorio, primo fra tutti, un apposito paio di forbici per parrucchieri. Essenzialmente esistono due tipologie principali di forbici, quelle a lama liscia che servono a tagliare i capelli in manera netta, e le forbici dentate che servono a sfilare e/o sfoltire i capelli. Chiaramente, serve, anche, un buon pettine per dividere i capelli con delle linee dritte, e per renderle ancor più precise, è meglio usare quelli con il manico, per così dire, a "punta".

1. Fare la frangia

Raccogli la parte di capelli da tagliare sopra la fronte, a partire dal centro della testa. Pettina bene la ciocca e inumidiscila con dell’acqua, dopo di che, tenendola tra le dita, fai mezzo giro e taglia. In questo modo, la frangia risulterà leggermente più lunga lateralmente e non dritta. Attenzione, però, a non tagliate troppo in alto, o la frangetta risulterà cortissima. Meglio farla più lunga e, eventualmente, accorciarla in seguito.

2. Il bob

Se vuoi tagliare i capelli per realizzare un bob procedi in questo modo, pettina bene i capelli, inumidiscili e con un pettine a denti stretti, portarli tutti indietro nel modo più ordinato possibile. Poi legali in una coda bassa con un elastico, questo servirà da punto di riferimento, dovendo tagliare i capelli appena sotto l'elastico e realizzare un caschetto corto dietro e più lungo davanti. Prendi delle forbici da parrucchiere ben affilate e taglia attentamente i capelli, se terrai le forbici in verticale eviterai la formazione di doppie punte.

3. Scalare i capelli

Per ottenere un taglio scalato e sfoltire leggermente i capelli, legali in una coda alta al centro della testa. Per essere più precisa, mettiti a testa in giù, pettina bene i capelli e legali posizionando l’elastico sulla fronte, poi taglia solo le punte, quando li scioglierai, saranno scalati uniformemente su entrambi i lati.

Le regole fondamentali per tagliare i capelli a casa

Utilizza sempre strumenti professionali: dalle forbici specifiche per capelli ai prodotti per lo styling.

Non iniziare tagliando troppo: farai sempre in tempo ad accorciare il tutto in seguito, ma se il danno è fatto non si torna indietro.

Bagna sempre i capelli utilizzando dell’acqua o uno spray apposito.

Aiutati con degli specchi o, ancora meglio, fatti assistere da un’amica che posso aiutarti a tenere sotto controllo la situazione e a non fare danni.

Ultimo ma non meno importante, per tagli particolari ed elaborati evita il fai da te, meglio ricorrere al parrucchiere piuttosto che alle extension per i mesi successivi a causa di un taglio disastroso.

