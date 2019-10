Tea Tree Oil, l'alleato naturale per il benessere del nostro organismo

Il tea tree oil è estratto da una pianta della famiglia delle Mirtaceae, prevalentemente sviluppatasi in Australia. La varietà più conosciuta è quella ricavata dalla Melaleuca alternifolia, anche detta albero del thè (tea tree). Diventato famoso per le sue numerose virtù benefiche, si tratta di un prodotto estremamente versatile. Disponibile in qualsiasi erboristeria e anche in alcune farmacie, sotto forma di flacone con contagocce, acquistarlo potrebbe essere una buona idea per godere di molti dei suoi benefici, scopriamoli.

Curiosità

Già dall'antichità, tra le forme di utilizzo dei nativi australiani rientrano applicazioni di unguento direttamente su ferite ed ustioni della pelle. Veniva utilizzato anche per alleviare i problemi respiratori facendo inalazioni dei vapori ottenuti dalla tritatura delle foglie.

Proprietà

Il tea tree oil, anche alla luce di studi che ne hanno confermato gli effetti benefici sulla salute, è risultato un olio davvero essenziale. Le sue gocce prodigiose sono ricche di proprietà antibatteriche, antiossidanti, antifungine ed antisettiche. Scopriamo alcuni dei suoi usi.

Pelle

Il tea tree è un disinfettante e antibatterico, si utilizza dunque per curare le micosi o le classiche verruche. Inoltre, è noto per la cicatrizzazione delle ferite ed ha azione calmante per le scottature. Può essere utilizzato per la cura di acne, brufoli ed impurità della pelle, è sufficiente aggiungerne poche gocce alla crema viso.

Influenza

Quest'olio si utilizza anche per curare l’influenza, infatti ha un’azione mucolitica ed espettorante. È utile in caso di congestione nasale, bronchiti, catarro, o persistente raffreddore. In questo caso, puoi massaggiarne alcune gocce sul petto oppure aggiungerne qualche goccia all’acqua dei suffumigi.

Capelli

Il Tea Tree Oil è noto per essere un ottimo prodotto per i capelli. Aggiunto allo shampoo può essere molto utile in caso di forfora. Inoltre, è molto comodo per ridurre il sebo quando si soffre di capelli grassi. Da applicare un paio di volte la settimana, ricordati di massaggiare molto bene la cute.

Altri usi

Per prevenire e lenire i sintomi di cistiti e candide vaginali puoi aggiungere qualche goccia di olio al sapone intimo con cui ti lavi quotidianamente. Oppure, fai dei lavaggi intimi riempiendo il tuo bidet con acqua tiepida a cui miscelare una decina di gocce di tea tree oil.