Poca voglia di alzarsi dal letto? Ecco 6 trucchi per diventare persone mattiniere

Visti i mille impegni giornalieri sono tanti i buoni propositi per alzarsi prima dal letto, quante volte abbiamo cercato di andare a dormire in anticipo nella speranza di riuscire il mattino dopo a svegliarci senza la necessità di posticipare la sveglia? Peccato che spesso non riusciamo ad addormentarci presto, ed al mattino, rimanere tra le coperte sempre qualche minuto in più è piacevole. Questo, però, rovina i nostri programmi mattutini, che siamo poi costretti a svolgere di fretta. Svegliarsi presto la mattina è forse il momento più importante della giornata, oltre che per questione di impegni, senza dubbio è uno dei fattori che influenza maggiormente il nostro stato d’animo. C’ è chi è naturalmente mattiniero, come chi preferisce la notte e l’oscurità, queste differenze possono derivare da fattori genetici e fisici, come la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e i livelli ormonali. È indubbio però che, indipendentemente dalla nostra predisposizione, alzarsi molto presto è un trauma costante per la maggior parte delle persone, siano essi lavoratori o studenti.

Consigli

A questo proposito, vi proponiamo 6 utili consigli caffeina-free che vi aiuteranno a migliorare la vostra routine mattutina e a svegliarvi con una marcia in più.