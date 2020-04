Make-up: come realizzare un trucco in perfetto stile anni '60

Colorato e appariscente: siete anche voi delle appassionate dello stile anni '60? Gli anni '60 hanno rappresentato un vero e proprio punto di svolta per la storia della moda. Un periodo affascinante, dove si affermarono nuovi canoni estetici e nuovi colori, influenzando il gusto in modo profondo. Insomma una vera e propria rivoluzione estetica. Anche il make-up subì una trasformazione, più particole e marcato, divenne il simbolo di molte icone della moda e del cinema. Un trend rimasto inalterato nel tempo. Imparare a realizzare un make-up anni '60 non è poi così difficile. Ecco qualche consiglio.

Viso

Se scegli un fondotinta, usane uno leggero. Passa poi una leggera pennellata di fard sulle gote: attenzione, non troppo, serve solo a dare un po’ di colore. Scegli la tonalità che più si abbina al tuo incarnato e inizia tamponando delicatamente con un pennello pulito. Cerca di applicare la stessa quantità su entrambe le guance.

Occhi

Applica un po’ di cipria per il viso sulle palpebre. Usa una tonalità leggera e neutra e distribuiscila lungo esse. Poi con un ombretto di tonalità diversa, più scura e opaca, riempi la zona tra le palpebre e le sopracciglia. In questo modo definirai meglio gli occhi. Passa un eyeliner (liquido o in gel se hai una mano ferma, una matita se non è ferma) lungo la linea delle ciglia. Spostandoti verso l’esterno, fai la linea più spessa. A questo punto, applica un mascara nero. Puoi usare anche un piegaciglia se preferisci (possibilmente uno adatto a dare volume e ad allungare le ciglia).

Labbra

Applica un rossetto rosa opaco, oppure uno rosso se vuoi un effetto più vistoso. Se desideri un effetto appariscente usa un po’ di gloss.

Consigli

Realizzare questo tipo di make-up non è difficile, ma non bisogna esagerare. È importante, infatti, mantenere il focus sugli occhi e lasciare il resto in secondo piano. Infine, per un perfetto stile anni '60, usa tutti i trucchi opachi.

