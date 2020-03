Dal cardio allo yoga: i canali e le app gratuite per fare sport in casa

La quarantena ci costringe a fare tutto nel poco spazio delle nostre case, una dura prova questa, soprattutto per chi è abituato a fare attività fisica regolarmente. Niente paura però, arrivano in soccorso dei canali YouTube dedicati e delle app di fitness gratuite facilmente scaricabili su smartphone, tablet o pc che possono aiutarti a seguire un programma di allenamento mirato per mantenerti in forma anche senza uscire di casa. Ecco, dunque, qualche consiglio per seguire il vostro allenamento personalizzato e mantenervi in forma.

Consigli

I principali ostacoli nell'allenarsi da soli a casa sono possono essere la pigrizia e il rischio di annoiarsi in allenamento. Il consiglio è quello di fissare un orario per l'inizio dell'attività e rispettarlo come fosse un appuntamento. Per evitare che gli esercizi diventino noiosi, la raccomandazione è quella di variare il più possibile, passando, ad esempio, dal cardio allo stretching, dalle asana dello yoga alla corsa.

Fitness femminile

Fitness femminile è l'app gratuita che propone esercizi pensati specificatamente per le donne. Esercizi che puntano a modellare precise zone del corpo come l'addome, i fianchi e le cosce, senza l'utilizzo di attrezzatura specifica. Con questa app è possibile seguire i progressi giorno dopo giorno, e ricevere anche consigli sull'alimentazione. Tutti gli esercizi sono facilmente comprensibili grazie all'assistente vocale dell'applicazione.

Sfida Fitness 30 giorni

Un'altra app pensata per allenarsi da casa è Sfida Fitness 30 giorni. L’obiettivo è quello di mettersi in forma e di tonificare la muscolatura, senza attrezzatura e allenandosi a vari livelli di difficoltà in base all'età e alla preparazione fisica iniziale. L'app è gratuita, ma occorre abbonarsi se si preferisce un programma personalizzato.

Yoga with Adriene

Passiamo adesso ai canali YouTube, per lo yoga, un ottimo canale è Yoga with Adriene: possiamo trovare esercizi semplici per chi non riesce ancora a toccarsi la punta dei piedi con le dita o esercizi più complessi per chi già conosce lo Yoga.

BeFit

Concludiamo con BeFit, il canale più famoso degli Stati Uniti per gli appassionati di fitness dove è possibile trovare allenamenti di tutti i tipi.