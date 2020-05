Attività fisica in menopausa: ecco perché fa bene

La menopausa corrisponde alla fine dell’età fertile per ogni donna, con conseguente calo della produzione di ormoni, specie degli estrogeni, e conseguenti modificazioni sia fisiche che psicologiche. Un processo naturale che comporta sicuramente diversi disturbi che, però, è possibile combattere con un po' di attività fisica quotidiana. Purtroppo molte donne italiane in menopausa conducono una vita sedentaria, ma fare esercizio fisico garantisce notevoli benefici su corpo e mente anche in questo periodo così particolare per ogni donna.

Benefici

Una regolare attività fisica mantiene e migliora il benessere generale, sia fisico che psicologico. I benefici sono davvero molti, innanzitutto, praticare attività fisica agisce positivamente sui sintomi principali legati alla menopausa: riduce le vampate di calore, combatte l’insonnia, migliora l'aspetto e le prestazioni fisiche. Inoltre, con l’esercizio aumentano i livelli di catecolamine e di beta-endorfine, che svolgono un effetto positivo sull’umore. L’attività fisica riduce, inoltre, il rischio di malattie cardiovascolari e di osteoporosi.

Quali attività svolgere?

Le attività da praticare sono diverse: camminare (a ritmo veloce), correre, salire o scendere le scale, andare in bicicletta (o cyclette), nuoto sono tutte attività consigliate. Esse migliorano la funzionalità cardiaca e polmonare, bruciano calorie e aiutano a controllare il peso. Inoltre, sono indicate per il benessere delle ossa.

Ricordiamo, infine, che prima di iniziare qualsiasi attività fisica è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia per verificare il proprio stato di salute, e impostare, magari, un programma adeguato alle proprie capacità e alla propria forma fisica.