Tonificare i muscoli delle braccia: qualche esercizio da fare in casa

Le braccia cadenti sono un inestetismo piuttosto odiato dalle donne. Se tonificare addome, glutei e gambe risulta più facile grazie a degli esercizi mirati, per le braccia, forse, il lavoro da fare deve essere un po' più costante, ma è possibile comunque risolvere il problema. Sono tre i fattori scatenanti delle braccia cadenti: il decadimento muscolare, quello della pelle e il grasso sottocutaneo che risiede sulla parte posteriore delle braccia. L’unica soluzione per eliminare il grasso dalle braccia è quella di abbinare degli esercizi sportivi specifici ad una dieta dimagrante. Con la dieta elimineremo il grasso in eccesso, per il decadimento, muscolare o cutaneo che sia, la parola d’ordine invece è: tonificare i muscoli tricipiti. Sono loro, infatti, i responsabili di braccia più magre e ben definite. Ecco allora qualche consiglio per svolgere dei semplici esercizi comodamente in casa.

Come tonificare i muscoli delle braccia

In piedi, con il peso in mano (se non lo avete potete utilizzare una bottiglia d'acqua), alzate il braccio e poi, flettendo il gomito, portate la mano dietro la testa: eseguite 12 veloci ripetizioni per ogni braccio.

A pancia in giù, con le mani appoggiate a terra alla larghezza delle spalle e le braccia piegate, stendete e poi flettete i gomiti ritmicamente: ripetete tre serie da 12.

Mettetevi in piedi con il busto eretto, gambe leggermente divaricate e braccia lungo i fianchi, alzate le braccia e portatele in linea con le spalle, come a formare una T, poi portatele in alto: otto ripetizioni per ogni serie, preferibilmente con un peso.

In piedi, con un peso in mano, allargate le braccia a croce e sollevatele sopra la testa. Eseguite tre serie da 20 e riposate 30 secondi tra una serie e l’altra.

In piedi, di fronte ad un tavolo, poggiate sulla superficie i palmi delle mani, divaricando le braccia. Piegatevi lentamente in avanti, facendo forza solo sulle braccia, e poi risollevatevi: ripetete per tre serie da 12.