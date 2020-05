Come tornare in forma dopo la gravidanza: consigli e accorgimenti

La maternità è senza dubbio un’esperienza unica e speciale per tutte le donne, ma che comporta delle ripercussioni, lievi o meno lievi, su ogni corpo. Tornare in forma dopo la gravidanza sembra un’impresa, ma è comunque possibile. Per farlo servono effettivamente un po’ di impegno e perseveranza, ma se non ci si arrende troppo presto i risultati possono essere raggiunti. Ecco qualche consiglio.

Attività fisica dopo la gravidanza

Effettivamente non esiste uno sport particolarmente indicato dopo la gravidanza. Tutte le attività fisiche di tipo aerobico aiutano a tornare in forma: dalla corsa al nuoto, dalle passeggiate alla ginnastica a corpo libero. La scelta, quindi, dipende dalle preferenze individuali e, nelle prime settimane dopo il parto, dalla presenza di eventuali problematiche specifiche che potrebbero rendere alcune discipline meno agevoli o fastidiose.

Consigli

Se inizialmente si è molto in sovrappeso o fuori forma, sarebbe meglio puntare su esercizi in acqua, che non sovraccaricano la schiena e le ginocchia, mentre se il parto è stato molto traumatico a livello pelvico, meglio evitare la bicicletta. Alcuni punti del corpo più direttamente trasformati dalla gravidanza, poi, meritano particolare attenzione.

Gli esercizi

Per le neomamme, gli esercizi di tonificazione e rafforzamento degli addominali sono l'ideale per eliminare l’accumulo di grasso localizzato che la sedentarietà tende a favorire. Attività mirate a glutei, fianchi e interno coscia servono poi a far recuperare centimetri e a combattere gonfiori e cellulite, che con gli ormoni si formano più facilmente. Insomma, qualunque sia il tipo di attività fisica scelta, l’ideale è praticarla ogni giorno per almeno mezz’ora, magari aumentando il ritmo man mano che ci si sente più allenate, e sfruttare tutte le occasioni di movimento che spontaneamente si presentano nella vita quotidiana (salire e scendere le scale, fare la spesa a piedi e così via).