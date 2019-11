Afonia, i rimedi naturali per far tornare velocemente la voce

È molto frequente perdere la voce quando si soffre di laringite, a causa dell'infiammazione delle corde vocali. L'inverno e le temperature rigide sicuramente non aiutano, ed è così che le infiammazioni delle vie aeree che interessano anche la laringe e le corde vocali, provocano l'afonia. Ma sapevate che esistono dei rimedi del tutto naturali per far tornare più velocemente la voce? Scopriamoli.

L'afonia

L'afonia è un sintomo caratterizzato dalla perdita totale della voce. Quando, invece, la perdita è solo parziale si parla più correttamente di disfonia. Questa alterazione può essere dovuta ad una lesione della laringe, conseguente a processi infiammatori di varia natura (influenza), o in casi rari e più gravi a tumori o paralisi dei nervi motori.

Rimedi naturali

Ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a far tornare più rapidamente la voce. Ovviamente se dopo una settimana quest'ultima continua ad essere assente, bisogna contattare il proprio medico di fiducia. Tra i rimedi naturali più efficaci ricordiamo:

la malva e l' aloe vera che svolgono una potente funziona protettiva per gola;

la valeriana ;

la melissa ;

la passiflora e il biancospino , utili in caso di afonia o disfonia provocate dallo stress;

gli oli essenziali (soprattutto quelli alla camomilla o alla lavanda);

il miele , lenitivo e balsamico lo si può assumere con un po' di latte caldo;

le tisane a base di zenzero, in quanto lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie e aiuta a ridurre il mal di gola.

Terapia medica

In alternativa, se il disturbo persiste, sono molti i farmaci utili a curare l'afonia, la scelta va dagli antinfiammatori ai farmaci antibiotici. Questi ultimi, però, si usano solitamente solo in caso di forme di tonsillite batterica e possono essere usati per via topica o per via sistemica. In ogni caso, l'uso di farmaci dovrebbe essere sempre consigliato dal medico.