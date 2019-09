Cibo spazzatura, 8 alimenti che i bambini non dovrebbero consumare

Il cibo spazzatura, noto anche come 'junk food', è quel cibo malsano che a causa dei suo i bassi valori nutrizionali e la ricchezza di zuccheri e grassi, può creare seri problemi di salute quali obesità e malattie cardiovascolari. Questo termine è stato utilizzato per la prima volta nel 1951 dal microbiologo Michael Johann Jacobson proprio per indicare tutto quel cibo pre-confezionato di scarso valore nutritivo e molto calorico, come ad esempio le merendine, i dolciumi o i fritti. Sappiamo bene quanto seguire un'alimentazione sana sia importante per la nostra salute e il nostro benessere già a partire dai primi anni di vita, in quanto, spesso, mangiare bene è un'abitudine che si acquisce da piccoli. Proprio per questo motivo è consigliato non dare mai dare ai nostri figli il cibo spazzatura. Ecco, a questo proposito, 8 esempi di alimenti da evitare.

Alcuni alimenti da evitare