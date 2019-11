Cos'è l'anoressia sessuale, quali sono le cause e i rimedi

L’interesse di qualunque essere vivente per l'attività sessuale può sembrare una cosa scontata e del tutto naturale, ma nella realtà non sempre è così. Esistono molte persone poco interessante o indifferenti a questo aspetto della vita. Stiamo parlando dell' "anoressia sessuale", viene definita così la forma di rifiuto più o meno completo di tutto ciò che riguarda la sfera sessuale. Le cause ci sono e possono essere diverse.

Studi

Nell'ultima versione del "Manuale diagonistico e statistico" dell'America Psychiatric Association (considerato una bibbia per gli esperti del settore) non viene riportato il termine "anoressia sessuale" e neppure quello di "disturbo da avversione sessuale". Il tutto è stato motivato dall'insufficiente ricerca a supporto della sua esistenza, proprio per questo gli psicologi non la definiscono una vera e propria patologia. Ma in realtà, è stata condotta una rigorosa ricerca su circa 4.000 persone, soprattutto donne, che ha dimostrato l'esistenza di questo genere di problemi. Negli USA per esempio il 43% delle donne intervistate ha dichiarato di riconoscersi in una situazione di scarso desiderio ed il 22% riportava forme di stress personale correlate al sesso.

Cause

Tra le principali cause dell'anoressia sessuale citiamo:

la carenza di autostima;

la presenza di relazioni conflittuali nella coppia;

l'aver subito in passato una violenza sessuale che ha lasciato un segno psicologico indelebile;

l'educazione restrittiva ed ansiogena che ha attribuito al sesso l'immagine di una attività potenzialmente pericolosa.

Sintomi

Tra i principali sintomi, invece:

mancanza di interesse verso le attività sessuali;

mancanza di fantasie erotiche;

risposta fredda e distante alle avances sessuali del partner;

scarsa o nulla soddisfazione sessuale quando si cede comunque ad un rapporto.

Come superare questa fase

La condizione di anoressia sessuale può essere superata con l'aiuto di un terapeuta esperto in tecniche cognitivo comportamentali e con l'esposizione progressiva agli stimoli temuti. In questo caso la finalità del trattamento non è legata ai problemi strettamente sessuali ma aiuta ad affrontare tutto quello che può esserci a monte, in primis la paura delle relazioni interpersonali, che sono invece necessarie per poter condurre una vita soddisfacente.