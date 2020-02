Risveglio traumatico al mattino? Ecco le cause e i rimedi alla sleep inertia

Quante volte ci è capitato di alzarci dal letto la mattina e provare una fastidiosa sensazione di disorientamento? Ciò accade per una specifica causa fisiologica. Durante la fase REM del sonno, nel nostro corpo è molto elevato il livello di melatonina, l'ormone che regola il ciclo sonno-sveglia. Può capitare di svegliarci ed alzarci dal letto in questa fase provando disorientamento, avendo difficoltà a fare determinati movimenti o svolgere alcune azioni che di solito sono naturali. Questo fastidio può durare mezz'ora o anche un'ora e varia da persona a persona e soprattutto da quanto e come si è dormito durante la notte.

Sleep inertia: cos'è e rimedi

Il cervello che non riesce a svegliarsi la mattina: questo fenomeno viene chiamato "sleep inertia". L'inerzia del sonno è uno stato fisiologico di compromissione delle prestazioni cognitive e sensoriali-motorie che è presente immediatamente dopo il risveglio. Gli effetti della sleep inertia possono essere pesanti, soprattutto quando si è a lavoro o comunque bisogna svolgere determinate faccende subito dopo esserci svegliati. Per fortuna, però, esistono alcuni accorgimenti da poter adottare. Eccone alcuni: