Celiachia, i sintomi che ci permettono di riconoscerla

La celiachia è una patologia che attualmente colpisce circa l’1% della popolazione mondiale, generalmente è più frequente tra le donne (ben 2 casi su 3 riguardano il sesso femminile) e può svilupparsi a qualsiasi età. Inoltre, la componente genetica gioca un ruolo importante, i parenti di primo grado di individui affetti da celiachia hanno infatti una probabilità del 15/20% in più, rispetto alla popolazione generale, di svilupparla. Ma come riconoscerla? Quali sono i sintomi comuni assocciati a questa malattia?

Sintomi

A differenza delle allergie al grano, chi soffre di celiachia non ha problemi indotti dal contatto epidermico con il glutine, ma esclusivamente dalla sua ingestione. La celiachia è caratterizzata da un quadro clinico estremamente variabile, con sintomi prettamente gastrointestinali, ma che possono essere anche di natura extra-intestinale. I sintomi più frequenti sono:

diarrea;

gonfiore addominale;

dolori addominali;

nausea;

vomito.

Invece, tra i sintomi extra-intestinali possiamo trovare:

perdita di peso e di energia, in conseguenza al malassorbimento intestinale;

perdita dell’appetito;

carenza di ferro con anemia;

osteoporosi;

carenza di vitamine e/o di minerali;

crescita lenta nei bambini.

Terapia

L’unica terapia disponibile per la celiachia è una dieta completamente priva di glutine, da seguire con con rigore per tutta la vita. Dopo aver rimosso il glutine dalla dieta, il danno intestinale comincia a guarire in poche settimane, mentre la diminuzione dei livelli di anticorpi avviene nel corso di alcuni mesi.