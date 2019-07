Cistite, sintomi e rimedi per curarla e prevenirla

La cistite è un’infezione della vescica che causa bruciore e un aumento della frequenza di minzione. Solitamente questo disturbo è più comune e ricorrente nelle donne che negli uomini. Nella maggior parte dei casi la causa dell'infiammazione è un'infezione che coinvolge l'urotelio, il tessuto che riveste internamente le vie urinarie. Causata da batteri, la cistite colpisce più frequentemente le donne in gravidanza o in caso di calcoli renali.

Sintomi e rimedi

I sintomi delle infezioni alle basse vie urinarie come la cistite vanno dalla sensazione di bruciore durante la minzione al dolore a livello dei reni. Spesso in caso di cistite aumenta la frequenza di minzione anche di notte. Queste infezioni del tratto urinario vengono solitamente curate attraverso l’assunzione di antibiotici, ma anche numerose piante hanno un'azione antimicrobica utile a combattere questo tipo di disturbo, poiché diverse specie vegetali producono sostanze antibatteriche per difendersi dalle infezioni. Infatti, le piante medicinali che aiutano a prevenire la cistite agiscono soprattutto inibendo l’adesione dei batteri alle cellule epiteliali della vescica. Oltre all’assunzione di piante dall’azione antisettica, nelle cistiti si consiglia di ricorrere al lavaggio del tratto urinario attraverso l’assunzione di tisane per favorire l’eliminazione di sostanze nocive presenti a livello della vescica.

Consigli per prevenire la cistite

A volte si è predisposti ad avere spesso questo fastidioso problema, ma la cistite può essere prevenuta adottando piccoli, ma importanti, accorgimenti. Scopriamoli insieme: