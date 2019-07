Consigli per future mamme, come combattere la nausea in gravidanza

Sebbene la gravidanza è uno dei momenti più belli e importanti per una donna, futura mamma, la nausea è il disturbo più frequente e fastidioso che si manifesta durante questo periodo. Colpisce circa il 90% delle donne, in particolar modo nel primo trimestre, anche se in alcuni casi inizia a manifestarsi dopo solo due settimane dal concepimento. Molte donne in gravidanza soffrono di nausea, una condizione fastidiosa che però non ha conseguenze per il bambino, anzi, sembra che sia associata a un minor rischio di aborto nelle prime settimane. Come fare a prevenire la nausea in gravidanza? Ecco alcuni piccoli consigli.

Cambia il modo in cui mangi

Piccoli pasti frequenti sono più tollerabili, l'ideale è puntare su tre pasti completi (colazione, pranzo e cena) più due spuntini (merende di metà mattina e metà pomeriggio) invece che su due soli pasti più sostanziosi (pranzo e cena). Se questo non basta, puoi spezzare ulteriormente le porzioni durante la giornata, sgranocchia una fetta biscottata, mangia una banana, mastica qualche mandorla o dei semi di zucca, così lo stomaco non si svuota e la nausea diminuisce.

Scegli gli spuntini più adatti

Preferisci prodotti a base di carboidrati (pane, cracker, fette biscottate) e con pochi grassi. Molte donne apprezzano di più i sapori leggermente salati ( ad esempio un cubetto di grana o parmigiano) a quelli dolci. Nelle prime settimane un moderato apporto di sale è ancora consentito, mentre la quantità di sale introdotta con la dieta dovrebbe essere diminuita a partire dalle 20 settimane di gravidanza.

Evita cibi troppo conditi e speziati

Un primo consiglio è prediligere pasti semplici con poco condimento, meglio se a crudo. Evitare le spezie che possono appesantire la digestione e optare per pietanze leggere sì, ma sazianti e gustose al tempo stesso.

Mangia poco e spesso

Un'altra regola per alzarsi da tavola senza la sensazione di nausea è fare piccoli pasti durante l'arco della giornata, sempre optando per cibi sani e leggeri, come frutta e verdura di stagione, legumi, carne ai ferri, frutta secca e yogurt. Da evitre cibi confezionati e processati, ricchi di sale e zuccheri.

Bevi molto

Un altro rimedio contro la nausea gravidica è l'idratazione. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno in gravidanza è fondamentale per mantenersi idratate e in forma.

Non saltare mai la colazione

La colazione è il pasto principale e più importante, che non bisogna mai saltare soprattutto in gravidanza quando la nausea si fa sentire al mattino.

Riposati

Concediti momenti di relax e riposo, perché possono aiutarti a sentirti meglio e ad alleviare la sensazione di pensantezza di stomaco.

Alimenti che aiutano a combattere la nausea

Zenzero: lo zenzero aiuta la digestione, per questo è un ottimo rimedio naturale per alleviare la sensazione di nausea. Ti consigliamo di assumerlo sotto forma di tisana, oppure, masticarne qualche fettina fresca.

Camomilla: sempre in tema di tisane, un altro rimedio anti-nausea è la camomilla, che può ridurre sia la nausea che il vomito.

Infine, ricorda che questo fastidio dura generalmente i primi tre mesi, per poi sparire in modo naturale. Nel caso in cui dovesse persistere e diventare eccessivo, ti consigliamo di parlarne con il tuo ginecologo di riferimento che saprà consigliarti su come procedere.