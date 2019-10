Crampi notturni alle gambe, cause e rimedi possibili

I crampi notturni sono delle contrazioni muscolari involontarie e improvvise che si manifestano tipicamente nel polpaccio, nella coscia e nel piede durante le ore di riposo. Le fitte possono essere anche molto dolorose e spesso immobilizzano la parte colpita. In genere, questo sintomo viene descritto come uno spasmo. Ma come riconoscerlo? Scopriamolo.

I crampi

Durante un crampo notturno, i muscoli degli arti inferiori appaiono contratti e rigidi al tatto. Essi durano generalmente pochi minuti, ma, se si manifestano di notte, possono determinare risvegli anche frequenti della persona, la quale non riesce a riposare bene.

Cause

Le cause possono essere molteplici, tra queste ricordiamo, ad esempio, la carenza di sali minerali, vitamine (soprattutto la D), calcio, potassio, sodio, magnesio. Ed ancora:

vita sedentaria: sedersi con le gambe accavallate e tenere le dita dei piedi in tensione può ridurre il flusso sanguigno, accorciare i muscoli e renderli più soggetti a problemi di questo tipo.

Piedi piatti: la presenza di archi plantari più piccoli rispetto al normale comporta un allungamento eccessivo dei muscoli delle gambe e conseguenti dolori.

Diabete o insufficienza renale: le malattie renali, tiroidee, cardiovascolari, epatiche ed il diabate rappresentano la principale causa dei crampi.

Cambiamenti strutturali: la riduzione del flusso sanguigno o della connettività nervosa nelle gambe può rendere più soggetti al problema.

Sforzi eccessivi: gli sforzi muscolari eccessivi causano crampi, succede spesso, infatti, a coloro che praticano sport a livello agonistico o anche amatoriale.

Farmaci: i farmaci che spesso vengono associati ai crampi sono quelli per la pressione, per le cure dimagranti o i contraccettivi.

Malattie neurodegenerative: invecchiamento, danni alla regione lombare, al midollo spinale o nelle gambe possono causare crampi.

Come prevenire i crampi?

Ecco alcuni consigli: