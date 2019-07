Intolleranza al lattosio, come riconoscerla e quale terapia seguire

Il lattosio rappresenta il 98% degli zuccheri presenti nel latte. Esso è contenuto nella massa secca del latte vaccino (circa il 40%) e il 3,5-4% anche nei suoi derivati (formaggi e yogurt) e in prodotti a base di siero di latte. In particolare nel siero, il lattosio costituisce circa il 70% della massa secca.

L'intolleranza al lattosio

L’intolleranza al lattosio è un disturbo generalmente ereditario molto frequente in Italia - secondo i dati forniti dall'EFSA nel 2010, ne soffrirebbe circa il 50% della popolazione- e consiste nell’incapacità di digerire questo zucchero a causa della mancata produzione dell'enzima digestivo lattasi. In caso di deficit di lattasi, quindi, il lattosio non può essere digerito e assorbito, portando a conseguenze come diarrea, flatulenza e crampi addominali. Nei neonati, i livelli di lattasi sono elevati, consentendo loro di digerire facilmente il latte; tuttavia, questi livelli si riducono notevolmente dopo lo svezzamento così che, negli anni successivi e anche in età adulta, non si è più in grado di digerire elevate quantità di lattosio. Di conseguenza, la maggior parte degli adulti sani non riesce a digerire significative quantità di lattosio ed è pertanto normalmente “intollerante al lattosio”.

Sintomi

I sintomi dell’intolleranza al lattosio si accentuano mangiando cibi ricchi di lattosio, come il latte, mentre generalmente sono ben tollerate moderate quantità di yogurt e formaggi stagionati. Ecco quelli più comuni:

astenia;

coliche, crampi, dolori e gonfiore addominale;

diarrea e flatulenza;

nausea.

I soggetti con intolleranza al lattosio non riescono a tollerare il latte e altri prodotti caseari che contengono lattosio. Per poter formulare una diagnosi, è necessario capire se i sintomi insorgono dopo il consumo di prodotti caseari, per poi confermare l’intolleranza tramite test medici specifici. Si può, ad esempio, provare un periodo di dieta priva di prodotti caseari per 3 o 4 settimane; se i sintomi scompaiono, per poi ricomparire quando si reintroducono questi prodotti, l’intolleranza è molto probabile. La diagnosi deve comunque essere confermata da un medico specialista; il test più comune che viene utilizzato per questo è il Breath Test, o test del respiro. A Trieste, ad esempio, è possibile farlo presso la Farmacia Alla Testa d'Oro (Via Mazzini, 43); la Farmacia Alla Redenzione (Piazza G. Garibaldi, 6); l'IRCCS Burlo Garofolo - Ambulatorio di Gastroenterologia (Via dell'Istria, 65/1); Laboratori Riuniti Trieste (Piazza Ponterosso, 6); Casa di Cura Salus (Via Bonaparte, 4/Via Gallina, 4) ecc.

Terapia

La terapia per contrastare l’intolleranza al lattosio prevede, in primis, l’esclusione dalla dieta dei cibi contenenti lattosio, principalmente latte vaccino, latte di capra, latticini freschi, gelati, panna e molti dolci e biscotti contenenti latte. È necessario fare attenzione anche all’assunzione di prosciutto cotto e insaccati, dove il lattosio viene aggiunto come additivo al fine di mantenere una giusta morbidezza delle carni; inoltre, anche altri alimenti, come i cibi precotti, alcuni tipi di pane in cassetta e molti farmaci possono contenere lattosio. Lo yogurt, invece, è spesso tollerato perché contiene naturalmente lattasi, prodotta da Lactobacilli. È importante anche assumere integratori di calcio per prevenirne la carenza. Un’altra soluzione efficace è rappresentata dagli integratori di enzima lattasi, sono disponibili senza prescrizione medica e possono essere assunti quando si mangiano o bevono prodotti contenenti lattosio, così da riuscire a digerirli. Questi integratori sono facilmente reperibili in qualsiasi farmacia.