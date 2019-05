Obesità infantile, l'importanza della conoscenza e della prevenzione

L'obesità infantile è un problema di notevole rilevanza sociale. In termini semplici, possiamo definire l’obesità come una condizione di accumulo anormale o eccessivo di tessuto adiposo in grado di indurre un aumento significativo di rischi per la salute come malattie cardiovascolari, pressione alta, diabete, ipercolesterolemia e così via. L'obesità risulta essere il disordine nutrizionale più frequente nei paesi sviluppati e in particolare l'obesità infantile è certamente uno dei problemi più frequenti in età pediatrica.

Obesità infantile

La definizione di sovrappeso/obesità nel bambino è più complessa rispetto all’adulto, il cui peso ideale è calcolato in base al BMI (Body Mass Index o Indice di Massa Corporea = peso in Kg diviso l'altezza in metri, al quadrato). La crescita ponderale del bambino, invece, si calcola facendo riferimento alle tabelle dei percentili, grafici che riuniscono i valori percentuali di peso e altezza dei bambini, distinti per sesso ed età. La crescita è nella norma se si pone intorno al 50° percentile. Più si supera il valore medio più aumenta il rischio obesità. Durante il recente Congresso Europeo sull’obesità tenutosi a Glasgow sono stati presentati dalla sezione europea dell’Oms nuovi e preoccupanti dati. Grecia, Malta, Italia e Spagna sono i paesi con il più alto livello di obesità grave nei bambini in età scolare, superiore al 4%.

Cause

L’obesità è causata da una discrepanza cronica tra l’energia calorica assunta e quella consumata, in poche parole, si mangia troppo o si assumono cibi troppo calorici rispetto a quanto richiesto dal proprio metabolismo corporeo. L'obesità grave nei bambini è associata a risultati cardiovascolari e metabolici negativi sia immediati che a lungo termine, ed è riconducibile ad un insieme di concause, scarsa educazione alimentare, predisposizione genetica, stile di vita troppo sedentario, status socio - economico, quantità e qualità del sonno.

Consigli

Nel prevenire il sovrappeso e l’obesità infantile, i genitori hanno un ruolo fondamentale, sono loro, infatti, a dover dare il buon esempio e garantire un ambiente di crescita sereno e sano. Ecco allora dei consigli utili, con cui potrai aiutare tuo figlio ad assumere uno stile alimentare corretto e variegato.

Dagli la possibilità di scegliere: dare un’unica opzione, magari già non molto invitante, può risultare frustrante per un bambino, al contrario, permettergli di scegliere tra due alimenti, ugualmente sani , consentirà al bambino di sentirsi più sicuro di sé e minimizza il rischio del rifiuto totale del cibo.

Procedi a piccoli passi: iniziare con piccoli cambiamenti può ridurre la pressione sul momento del pasto ed aiutare ad evitare discussioni. È importante lasciare al bambino i suoi “alimenti sicuri”, quelli che sai che mangerà, ma prova ad introdurre regolarmente qualcosa di nuovo, meglio se in quantità ridotte . Con perseveranza e una sfida all’assaggio o le dovute rassicurazioni sul fatto che non c’è nulla di male se un alimento non piace, invoglierai tuo figlio a sperimentare cibi nuovi.

Sii un buon esempio: cerca di essere il primo a condurre uno stile di vita sano , prenditi cura di te, mangia bene e fai esercizio fisico regolarmente. Inoltre, è importante mangiare insieme durante i pasti, potrai, così, controllare ciò che mangia tuo figlio e in più lo aiuterai ad imitare le tue abitudini alimentari.

Ricompensa gli sforzi: offri delle ricompense e complimentati con il tuo bambino quando assaggia nuovi cibi o mangia qualcosa di sano. È importante, però, che la ricompensa non sia legata al cibo, ma piuttosto ad un' attività come andare al parco, colorare o giocare insieme, dire “se mangi le verdure dopo puoi avere la cioccolata” darà l’impressione che il cibo che stiamo offrendo “vale meno” della ricompensa.

Mangio bene perché mi sento bene: soprattutto per i bambini più grandi, il cibo e il peso possono essere un argomento delicato, e le preoccupazioni su come appaiono possono contribuire a problemi di autostima. Uno studio recente ha rilevato che obesità e salute mentale sono strettamente collegate, ed i bambini obesi hanno più probabilità di soffrire di problemi emotivi come ansia e depressione. Nelle vostre conversazioni, prova ad evitare di collegare l'alimentazione sana all'aspetto fisico, bisogna, quindi, incoraggialo a mangiare bene e fare esercizio perché questo lo fa sentire bene, e non perché lo fa dimagrire. Cerca, inoltre, di coinvolgere tutta la famiglia, il fatto che tutto il nucleo familiare intraprenda un cambiamento fa sentire meno solo il bambino e lo aiuta a raggiungere obiettivi più sani.

Il fenomeno in Friuli Venezia Giulia

Quasi 1 bambino su 4 in Regione Friuli Venezia Giulia presenta un eccesso di peso e solo 1 bambino su 3 ha un livello di attività fisica raccomandato per la sua età. Questi sono i dati di OKkio alla SALUTE, il sistema di sorveglianza nazionale, dedicato a raccogliere informazioni sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria sul loro stato ponderale e sulle iniziative scolastiche che favoriscono una nutrizione sana e uno stile di vita attivo. Anche dall’ultima rilevazione si conferma lo scarso consumo di frutta e verdura tra i bambini della regione e una percezione errata del genitori sullo stato nutrizionale dei loro figli, della loro alimentazione e del livello di attività fisica. Inoltre, risulta evidente come in questi casi la prevenzione, l’informazione e la conoscenza siano davvero molto importanti, ecco a questo proposito degli spunti proposti dall’ASUITs per le scuole e la famiglia:

A chi rivolgersi a Trieste

L'ambulatorio per i DCA dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste svolge attività di prevenzione e di trattamento terapeutico dei disturbi del comportamento alimentare. Questo Servizio è rivolto a persone dai 16 anni in su, che ritengono di avere un problema di anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorder) o comunque legato all'alimentazione. Invece, nei casi di età inferiore ai 16 anni è opportuno rivolgersi in prima istanza alle strutture sia territoriali, sia ospedaliere competenti per l'utenza pediatrica (SS Tutela Salute Bambino e Adolescente ed Ospedale Infantile Burlo Garofolo). Inoltre, gli ambulatori SC Clinica Medica dell’ASUITs, mettono a disposizione del cittadino i servizi dell’ambulatorio per l’obesità e la sindrome metabolica, con sede Via Giuseppe Lorenzo Gatteri 25/1 - 34125 Trieste - Ospedale Maggiore - ingresso lato via Gatteri - 1° piano. L’ambulatorio è dedicato all’inquadramento diagnostico e terapeutico dell’obesità (Indice di massa corporea superiore a 30 kg/m2 ) e delle sue complicanze.