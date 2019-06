Piante grasse, ecco 5 motivi per cui averle in casa fa bene alla salute

Le piante grasse vengono chiamate tali perché sono dotate di particolari tessuti, i parenchimi acquiferi, tramite i quali possono immagazzinare grandi quantità di acqua. L'acqua assorbita durante i periodi di pioggia viene utilizzata durante i periodi di siccità, migrando a ogni distretto dell'organismo della pianta che la richieda. Grazie a questo fenomeno, le foglie, i fusti e le radici di queste piante diventano carnosi, assumendo forme particolari. Molto resistenti e facili da curare, queste piante richiedono poche attenzioni e arredano con stile gli spazi liberi di casa, inoltre, le piante grasse, dalle tantissime forme e colori, sono da sempre le preferite di chi non ha propriamente il pollice verde e degli appassionati di home decor. Ma c’è un altro motivo per cui, se non hai un cactus in casa, dovresti immediatamente acquistarne uno, le piante grasse fanno bene alla nostra salute. Scopriamo quali sono i 5 benefici che derivano dalla convivenza con loro.

Aria più pulita

Una ricerca della Nasa ha dimostrato che le piante grasse sono in grado di purificare l’aria, eliminando le tossine e rimuovendo fino all'87% dei composti organici volatili (COV) presenti nell’aria. I composti organici volatili sono composti chimici di vario genere e sono i principali responsabili dell’inquinamento indoor. In particolare, il benzene e la formaldeide si trovano anche in prodotti di uso quotidiano, come articoli cosmetici e di pulizia, stampanti e fotocopiatrici e anche tappeti e moquette, che producono emissioni continue durature nel tempo. Le piante grasse, in particolare l’aloe e la sansevieria, comunemente nota come lingua di suocera, rappresentano una vera e propria boccata d’aria pulita, soprattutto per gli ambienti di lavoro e di studio.

Ricarica di ossigeno

Per il processo di fotosintesi, tutte le piante rilasciano ossigeno durante il giorno, e anidride carbonica di notte. Le piante grasse invece, così come le orchidee e le palme areca, producono continuamente ossigeno, sia di giorno che di notte, sono quindi perfette anche per la camera da letto, assicurandoci costantemente aria fresca e pulita.

Più concentrazione

Le piante grasse aiutano anche nella concentrazione, diverse ricerche condotte su studenti e lavoratori hanno dimostrato che la presenza di piante in una stanza migliora i livelli di attenzione e le capacità cerebrali e aiuta la memoria a essere più efficace del 20%.

Meno malattie

Uno studio condotto dalla Agricultural University of Norway ha rilevato una diminuzione del 60% dei tassi di malattia negli uffici con piante. L’acqua rilasciata dalle piante, infatti, produce circa il 10% dell'umidità presente nell'atmosfera, per cui più piante abbiamo, più riusciremo a regolare l’umidità in casa, prevenendo disturbi come raffreddore, tosse secca, mal di gola e pelle screpolata.

Guarigione più rapida

Non solo ci aiutano ad ammalarci di meno, ma ci permettono di recuperare più rapidamente forze ed energie nel caso in cui l’influenza abbia avuto la meglio. Secondo i ricercatori della Kansas State University, infatti, le piante grasse possono contribuire a ridurre sintomi influenzali, mal di testa, febbre, tosse, affaticamento e ansia. Dei veri e propri salvavita in miniatura.

