Prodotti cosmetici etichettati “Nickel tested”, di cosa si tratta?

Spesso ci capita di acquistare prodotti cosmetici etichettati "Nickel tested", ma cosa significa? Significa che tali prodotti sono stati testati per il contenuto di nichel e sono sicuri per i soggetti con allergie a questo elemento. Questi prodotti contengono quantità minime di nichel (meno dello 0,00001%) e quindi non dovrebbero scatenare reazioni allergiche.

Il metallo nichel

Il nichel è un metallo lucido bianco-argenteo. È un elemento chimico ed è un componente importante nelle leghe metalliche. Il nichel viene utilizzato in misura significativa nella lavorazione dell'acciaio e, soprattutto, trasformato industrialmente. Il nichel è anche un componente naturale delle piante. Il fabbisogno giornaliero medio di nichel per un adulto è da 0,2 a 0,5 mg. Questo fabbisogno viene generalmente soddisfatto tramite l'alimentazione.

Dermatite da nichel

La dermatite da nichel è una reazione allergica del corpo quando viene a contatto con questo elemento. Il sistema immunitario classifica erroneamente gli ioni del nichel che ritiene dannosi, il che porta a una reazione immunitaria eccessiva.

Indebolimento della barriera naturale della pelle

La sensibilizzazione può derivare anche da un indebolimento della barriera naturale della pelle dovuta all'influenza di diversi fattori, quali: batteri, prodotti chimici, infiammazioni, radiazioni UV.

Consigli

Se hai il dubbio di avere un'allergia al nichel, è fondamentale fare un test allergico, chiedendo poi al medico i prodotti da evitare. I marchi contraddistinti dal sigillo BDIH usano ingredienti che non contengono oli minerali e quindi la possibilità che ci sia nichel all'interno è molto bassa. Per sicurezza, si consiglia di provare i nuovi prodotti per vedere come reagisce la pelle, effettuando una prova preliminare su una piccola area del corpo, prima di applicare il prodotto.

