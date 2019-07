Punture di zanzara, rimedi efficaci per allontanarle e alleviare l'irritazione

Le culicidi, più comunemente dette zanzare, sono una famiglia di insetti che comprende ben 340 specie. La caratteristica principale delle zanzare è il loro apparato boccale, costituito da una protuberanza simile ad un ago capace di prelevare da altri animali i fluidi come il sangue, per nutrirsi delle proteine presenti all'interno di essi. A far ciò sono solo le femmine, a cui servono i nutrienti per lo sviluppo delle uova. Ogni volta che una zanzara punge un individuo si forma, subito dopo, una protuberanza sulla pelle che inizia a prudere e ad assume un aspetto rossastro dovuto all'irritazione.

La puntura di zanzara

Quando la zanzara si appoggia sulla pelle buca l'epidermide in cerca di un capillare da cui succhiare il sangue. Nell'atto di succhiare il fluido, l'insetto rilascia la sua saliva che ha due funzioni principali:

anestetizzare la zona colpita, in modo che l'ospite non senta dolore e non si accorga che la zanzara si sta nutrendo;

la zona colpita, in modo che l'ospite non senta dolore e non si accorga che la zanzara si sta nutrendo; permettere al sangue di rimanere sempre fluido durante tutto il processo, grazie all’utilizzo di enzimi che evitano alle proteine del sangue di coagularsi.

L'effetto irritante della puntura è causato proprio da questo processo, poiché il nostro corpo, accorgendosi di un intervento estraneo, reagisce di conseguenza con l’irritazione e il prurito. Appena il corpo individua il punto preciso dell'intrusione attiva le sue difese che consistono nel rilascio di istamina da parte dei mastociti, una sostanza che si concentra nella zona soggetta alla puntura dell'insetto e che ha come conseguenza la dilatazione dei vasi sanguigni. Il rilascio di istamina e la sua conseguente concentrazione del punto interessato ha come effetti collaterali i classici sintomi di una puntura di zanzara, arrossamento e gonfiore della zona interessata con immediato prurito.

Morso di zanzara, cosa fare

Esistono diversi rimedi contro le fastidiose punture di zanzara. Tra quelli naturali che portano beneficio ricordiamo, ad esempio, quello di applicare un cubetto di ghiaccio sulla puntura, il ghiaccio infatti anestetizza la superficie della pelle irritata diminuendo notevolmente la sensazione di prurito. Un altro metodo efficace è sicuramente quello di usare prodotti naturali a base di piante ed erbe che hanno proprietà lenitive comprovate, come la camomilla, l'avena e la mandorla che diminuiscono sia il prurito che l'irritazione. Altro metodo comune è l'applicazione sulla puntura di miele o limone, magari con l'aggiunta di bicarbonato. Queste sostanze si dice abbiano proprietà antibatteriche e che quindi riescano a diminuire lo stato di irritazione della zona interessata. Esistono poi due alimenti che spesso vengono tirati in causa quando si tratta di lenire sintomi di irritazioni e prurito e sono la cipolla e l'aglio. Questi due prodotti si pensa abbiano proprietà lenitive poiché alcuni enzimi presenti al loro interno sembra siano coinvolti in processi anestetizzanti delle regioni dove vengono applicati. Esistono poi anche creme che possono essere acquistate in farmacia per diminuire gli effetti collaterali delle punture di zanzara. Questi rimedi farmacologici spesso non hanno bisogno di un parere medico preventivo perché trattano solo i sintomi che molto usualmente sono di lieve entità. In caso però di sintomi persistenti e più forti, come gonfiore eccessivo, o possibili allergie e comunque consigliato un parere medico.

Come evitare di essere punti

Come per le cure per le punture da zanzara esistono moltissimi rimedi efficaci per evitare di essere punti:

il metodo sicuramente più efficace per evitare le punture di zanzara è quello di cospargersi la pelle con uno spray adibito a questo compito. Ne esistono molti, spesso aromatizzati alla citronella o piante con aromi simili che si dice siano efficaci per allontanare le zanzare.

Un altro metodo utile sono i prodotti anti-zanzare , come spray per ambiente, spirali, candele, piastrine e diffusori. Sono prodotti creati apposta per questo motivo e quindi risultano essere tra i metodi più efficaci nonostante, ovviamente, non siano per niente naturali.

Uno degli accorgimenti più importanti quando si vuole evitare il proliferare di zanzare negli ambienti in cui viviamo è sicuramente quello di eliminare tutti i ristagni d'acqua possibili. Le zanzare femmine infatti depongono le uova nelle pozze d'acqua ristagnanti. Sottovasi e simili quindi sono tra i luoghi meno indicati da tenere vicino se si vuole evitare di essere punti.

Se il problema zanzare si presenta quando dormi, la cosa migliore da fare è quella di comprare una zanzariera in modo da tenere fisicamente lontane le zanzare dalla tua pelle.

Anche gli strumenti luminosi che fulminano gli insetti sono abbastanza inutili. Come abbiamo già detto, le zanzare non sono attirate dalla luce e quindi non vengono attirare da questi strumenti.

Dove acquistare prodotti anti-zanzare a Trieste

Nei negozi specializzati nei prodotti per casa potrete trovare spray anti-zanzare per ambiente, piastrine, spirali e candele. Nelle farmacie, invece, creme e spray per la pelle. Ecco alcuni contatti a Trieste: