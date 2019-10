Cosa sono i radicali liberi e come combatterli

I radicali liberi sono delle sostanze chimiche molto aggressive. Tra i principali rischi connessi, ricordiamo che essi possono danneggiare le cellule, provocare malattie cardiovascolari e favorire l’invecchiamento precoce della pelle. In genere, i radicali giocano un ruolo importante in fenomeni come la combustione, la polimerizzazione e nella fotochimica, e molti altri processi chimici, compresi quelli che riguardano, appunto, la fisiologia umana. In quest'ultimo caso il superossido e il monossido di azoto hanno una funzione importantissima nel regolare molti processi biologici, come il controllo del tono vascolare.

Rischi

I radicali liberi più conosciuti sono quelli a contenuto d'ossigeno (ROS da Reacting Oxygen Species) come l'anione superossido (O2-) ed il perossido d'idrogeno (H2O2). In presenza di metalli di transizione liberi (soprattutto ferro e rame) questi danno origine al radicale ossidrile (OH-), particolarmente tossico e responsabile della perossidazione lipidica. Queste sostanze vengono liberate mentre il nostro organismo trasforma tutto quello che consumiamo in energia (zuccheri, grassi e proteine). La loro quantità, però, dipende anche da cosa mangiamo. Inoltre, i radicali liberi favoriscono l’insorgere delle malattie umane, come ad esempio il cancro, l’aterosclerosi, l’Alzheimer, il morbo di Parkinson e molti altri.

Fattori responsabili della produzione di radicali liberi

Esistono diversi fattori responsabili della produzione di radicali liberi, tra questi ricordiamo quelli ambientali come:

inquinamento;

droghe, fumo attivo e passivo, alcol e farmaci;

raggi ultravioletti e radiazioni;

stress psicofisico prolungato;

alcuni additivi e sostanze tossiche presenti negli alimenti o sviluppate durante la loro cottura.

Oppure fattori endogeni come:

trasporto di elettroni nei mitocondri (produzione aerobica di energia);

b-ossidazione (metabolismo degli acidi grassi);

reazioni del citocromo P450 (metabolizzazione di farmaci, sostanze tossiche ecc.);

attività delle cellule fagocitarie (sistema immunitario).

Cosa danneggiano?

I radicali liberi tendono a danneggiare particolarmente tre componenti della cellula: i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici.

La perossidazione lipidica è un danno cellulare comune dovuto ai ROS e agli RNS. I radicali liberi, in presenza di ossigeno, reagiscono con i doppi legami dei lipidi di membrana generando dei perossidi lipidici che, essendo reattivi, si propagano determinando un danno esteso alle membrane.

Per quanto riguarda l'ossidazione delle proteine, in particolare i radicali liberi agiscono ossidando i gruppi laterali degli amminoacidi, danneggiando la funzione della proteina, promuovono la formazione di legami crociati come il legame disolfuro, alterandone la struttura o il ripiegamento.

I radicali liberi possono determinare mutazioni o danneggiare macroscopicamente il DNA e alterare la struttura chimica delle basi azotate formandone di nuove come 8-ossiguanina o 5-idrossimetiluracile.

Antiossidanti e radicali liberi

Gli antiossidanti sono molecole presenti all’interno delle cellule che bloccano i radicali liberi, evitano cioè che i radicali liberi possano prendere elettroni e causare danni. Gli antiossidanti sono in grado di dare un elettrone ad un radicale libero fermando così la reazione a catena. In poche parole, possiamo quindi dire che gli antiossidanti riescono a mantenere i radicali liberi sotto controllo. Tra le principali fonti di antiossidanti ricordiamo alimenti come il tè verde, il melograno, i cereali, i fagioli, le noci. In generale, comunque, è consigliato seguire una dieta equilibrata e fare esercizio fisico costante.