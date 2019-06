Salute e prevenzione, come riconoscere i disturbi dell’alimentazione nei bambini

I disturbi del comportamento alimentare (o disturbi alimentari) rappresentano una delle più frequenti cause dei problemi giovanili. Si tratta di patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e, solitamente, da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo, ma possono riguardare anche altri tipi di problematiche. Ma come riconoscere e intervenire sui disturbi alimentari dei bambini e dei ragazzi? Scopriamolo.

Educazione alimentare

Alimentarsi è uno dei bisogni essenziali degli esseri viventi. Nell’uomo, tuttavia, mangiare assume sfumature e aspetti più complessi, in quanto il cibo può essere un’esigenza, un momento di piacere, un atto di socializzazione, un hobby, una fonte di lavoro e molto altro. Inoltre, il modo di alimentarsi e il suo significato variano con il tempo e con l’età. Per il neonato nutrirsi è l’appagamento di un istinto, ma anche il modo in cui costruisce il rapporto con la madre. Crescendo, il bambino inizia a sviluppare gusti propri e a scegliere cosa, come e quando mangiare. Questo aspetto diventa sempre più complesso con il passare degli anni, fino a quando, da atto individuale, il nutrirsi diventa un momento sociale e relazionale. Per questo motivo, i disturbi dell’alimentazione possono non rappresentare, solo, un momento di difficoltà nell’assunzione del cibo, ma possono anche nascondere problemi di natura diversa.

I disturbi alimentari più diffusi nei bambini

Bambini di età diverse presentano con maggiore frequenza problemi di natura diversa. Tuttavia, i disturbi non risolti della prima infanzia possono trascinarsi nel tempo e continuare a manifestarsi anche in altra forma andando avanti con gli anni. Tra i disturbi alimentari più frequenti legati alla prima infanzia troviamo:

disturbo della nutrizione: in cui il bambino non riesce ad assumere la quantità e la qualità di nutrienti necessarie al suo sviluppo, andando incontro a problemi della crescita;

comportamento “pica”: ossia l’abitudine che hanno alcuni bambini di ingerire sostanze non commestibili, come i sassi o la sabbia;

disturbo di ruminazione: un problema legato a frequenti episodi di rigurgito, da ricollegare però unicamente a disturbi comportamentali e non a malattie, come il reflusso gastroesofageo.

Nei bambini più grandi si riconoscono altri disturbi dell’alimentazione, come:

rifiuto del cibo: quando i bambini rifiutano di alimentarsi in particolari situazioni;

comportamento selettivo: si ha nel caso in cui il bambino decide di mangiare solo alcuni alimenti, spesso rifiutandosi di introdurne di nuovi (neofobia);

disfagia funzionale: in cui il bambino mostra parziale rifiuto del cibo per paura di vomitare o soffocare, anche se non ha patologie che possano giustificare tale paura.

Poiché alimentazione e relazione sociale sono due elementi in stretto legame tra loro, nei disturbi alimentari dei primi anni di vita il problema potrebbe celarsi non solo nel bambino, ma anche nelle persone che se ne prendono cura, in particolare nel genitore, che può causare o amplificare una problematica più o meno presente.

Come accorgersi del problema e cosa fare?

Nei bambini piccoli, individuare un problema di alimentazione è più semplice, perché i genitori tengono sempre d’occhio cosa e come i propri figli mangiano. Può succedere, però, che la percezione degli adulti risulti alterata, soprattutto quando, ad esempio, si preparano sempre gli stessi cibi per essere sicuri che il bambino li mangi o quando le porzioni proposte sono esagerate rispetto ai reali fabbisogni del bambino. Prevenire i disturbi alimentari non è facile e implica, per il bambino, uno stile di vita e di relazione sano a 360°. È importante affidarsi sempre a uno specialista per intervenire precocemente quando ci si accorge della manifestazione di questi disturbi. Cogliere i primi segnali della presenza di problemi alimentari è molto importante, infatti, mangiare in maniera sbagliata, eccessiva o insufficiente può portare ad alterazioni, anche, importanti legate alla crescita o predisporre a malattie organiche. Inoltre, l’aspetto psicologico e relazionale del problema può, da un lato, essere la causa, dall’altro, diventarne una conseguenza.

A chi rivolgersi a Trieste

L'ambulatorio per i DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) dell’ASUITs (Via Guglielmo De Pastrovich, 3 - Parco di San Giovanni - Padiglione G) svolge attività di prevenzione e di trattamento terapeutico dei disturbi del comportamento alimentare. Il servizio è gratuito, di conseguenza non occorre l'impegnativa del Medico di medicina generale per accedervi. Per maggiori informazioni sul servizio visita la pagina web dedicata.