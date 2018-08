bestest a trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Cos'è il BESTEST???? E' un servizio di analisi della struttura ossea umana a scopi medico-scientifici per la valutazione del rischio di frattura. L’innovazione alla base di BESTEST è un sistema nuovo ed originale per poter analizzare le proprietà meccaniche partendo da un’immagine radiografica della struttura interna dell’osso. I costi sociali dell'osteoporosi sono enormi e in continua crescita a causa dell'aumento della vita media. Il gold standard per la diagnosi è la densitometria che però è inadatta a prevedere le fratture nel 40-50% dei casi, considerato che queste avvengono in soggetti che non hanno riduzioni importanti nella densità ossea. Il BESTEST è in grado di identificare anche i soggetti a rischio che sfuggono alla diagnosi densitometrica, in quanto valuta la qualità dell’osso e quindi la sua struttura interna. Si tratta quindi di un approccio assolutamente innovativo ed unico al mondo, complementare a quello della densitometria. Grazie al BESTEST, le alterazioni della struttura ossea, p. es. dovute all’osteoporosi, possono essere rilevate e quantificate, completando il quadro clinico derivato dalla densitometria con un esame di basso costo . Per info visitare il sito: www.bestest.it