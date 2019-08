Arredare con le mappe, idee originali per chi ama viaggiare

Ogni viaggiatore vorrebbe una casa che racconti le sue avventure. Come farlo attraverso l’arredamento? L’idea più semplice è utilizzare oggetti simbolici come mappe, cartine, stampe e souvenir di viaggio. Ecco alcuni pratici consigli per arredare la vostra casa in modo originale.

Come arredare la casa con mappe e cartine

Chi ama viaggiare sogna una casa che comunichi voglia di partire. Lo spazio dovrà ospitare fotografie, cartoline, guide turistiche e oggetti acquistati in ogni parte del globo. Deve suscitare in chi la visita ammirazione e curiosità, coinvolgendo i visitatori in viaggi avventurosi.

Stampe e poster di mappe

Le mappe sono uno dei mezzi più semplici per comunicare la propria passione. Si possono utilizzare cartine d’epoca acquistate nei negozi d’antiquariato o nei mercatini dell’usato, oppure prediligere mappe di design, realizzate da grafici e artisti. Il tutto decorato con cornici dallo stile minimal che impreziosiscono il poster.

Disposizione

È possibile appendere stampe e poster alle pareti o appoggiarli su un mobile d’ingresso o una libreria, creando una composizione dinamica con altri complementi d’arredo. Faranno bella mostra di sé in salotto e in camera da letto.

Mappe maxi formato

Le mappe di grande formato possono essere utilizzate sulle pareti di casa nostra per creare un delizioso effetto vintage.

Carta da parati “geografica”

Chi desidera potrà giocare con la carta da parati, scegliendone una con mappe e motivi geografici. È un’idea molto divertente e colorata anche per la cameretta dei bambini.

Valigie vintage

Quando si tratta di arredare la casa, le vecchie valigie sono un’idea unica e creativa. Possono essere montate su un supporto di metallo e utilizzate come comò o tavolino, oppure, più semplicemente, impilate l’una sopra l’altra. Un’altra idea è quella di utilizzare solo una parte delle valigie per creare delle originali mensole da salotto.

Mappamondi

In tema d’arredamento, i mappamondi possono essere usati come soprammobili, bellissimi da appoggiare su una libreria o una cassettiera. In commercio se ne trovano di tanti tipi diversi, da quelli effetto vintage a quelli che si illuminano al buio.

Cuscini con le stampe geografiche

I cuscini con le stampe geografiche sono davvero originali e allegri. Staranno benissimo sia in camera da letto che in soggiorno e nella cameretta dei bambini. Sarà divertente scoprire insieme a loro la geografia, i paesi, i fiumi e le montagne che rendono il mondo così bello e variegato.

Dove acquistare questi accessori a Trieste