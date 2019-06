Arredare casa al mare, ecco delle idee stravaganti e di tendenza

L'estate è finalmente arrivata e sempre più persone hanno un pensiero fisso, la casa al mare, soluzione perfetta per chi è alla ricerca di pace e tranquillità. Sono in molti ad avere difficoltà quando si tratta di arredare una casa al mare, in realtà basta scegliere uno stile che rispetti i vostri gusti, ad esempio, l’ideale sarebbe ricreare un arredamento sobrio, fresco e luminoso che richiami il colore del mare e della sabbia. Arredare una casa al mare è semplice, ci consente di sbizzarrirsi con l’arredamento, ad ogni stanza si può dare un tocco di eleganza o di design, scegliendo i colori che fanno pensare all’acqua cristallina. Se avete intenzione di passare le vostre vacanze nella casa a pochi passi dalla spiaggia o avete voglia di affittarla, ecco alcune idee e consigli per renderla unica e accogliente.

Sfruttare al meglio gli spazi

Le vacanze sono il periodo ideale per passare giornate all’aperto in compagnia di amici e parenti. Creare un luogo in cui poter passare del tempo in compagnia, con il massimo del comfort è l’obbiettivo di tutti. Per questo bisogna arricchire gli spazi con divani, poltroncine dai colori chiari realizzati in materiale come vimini, in grado di resistere all’umidità e alla muffa che potrebbe accumularsi durante i mesi in cui non ci viviamo. Per dare un tocco di colore potete sbizzarrirvi con i cuscini. Stampe, tinte accese e brillanti regaleranno all’ambiente un aspetto fresco e allegro.

Valorizzare le pareti

Casa al mare significa tinte chiare e colori neutri come il bianco. Questo non vuol dire avere una casa monotona, ma riuscire a creare un giusto compromesso tra la necessita di colori chiari e il nostro stile personale. In questo caso un giusto compromesso è quello di creare una parete bicolore sui toni del blu e del celeste unite con dettagli o inserti in legno. Un’altra soluzione è quella di usare una carta da parati a tema nautico. Strisce bianche e blu tipiche dello stile marinaro oppure paesaggi marini, non dovete fare altro che scegliere quello adatto al vostro gusto.

Via libera ai materiali naturali

L’ambiente informale e rilassato del mare ci permette di usare all’interno gli arredi tipici dell’esterno. Divani, sedie e tavoli devono essere rigorosamente in vimini, paglia e bambù resistenti alla sabbia e all’umidità. La casa al mare considerata il luogo in cui conservare i mobili vecchi e dismessi, non vuol dire creare uno stile confuso. Se amiamo il fai da te potete ridare una seconda vita ai vostri mobili e scegliere lo stile che più vi piace, da quello provenzale a quello shabby chic.

Curare i dettagli

Se i mobili sono importanti, i dettagli non possono passare in secondo piano per rendere l’ambiente bello e raffinato. Per avere una casa in perfetto stile nautico non possono mancare bandiere, conchiglie e stelle marine.

Ingresso funzionale

Di ritorno dal mare borse, ombrelloni e giochi per i più piccoli, potrebbero sporcare e rovinare i mobili. Per questo per evitare di disperdere la sabbia in casa, potete creare un ambiente o un angolo con un armadietto o delle mensole in cui conservare le borse, gli asciugamani bagnati o le creme solari.

Camera elegante e chic

Anche la camera da letto deve richiamare le tipiche ambientazioni marine. In questo caso i tessuti devo essere freschi e naturali, caratterizzate da tinte blu o neutre. Copripiumino in lino o cotone e tappeti leggeri creeranno un ambiente fresco e rilassato.

Sala da pranzo dedicata al mare

Il mare è perfetto anche per decorare la tavola pronta ad ospitare pranzi e cene in compagnia di amici e parenti. Per renderla impeccabile meglio scegliere piatti e bicchieri dedicati al mondo marittimo in cui le conchiglie raccolte direttamente sulla spiaggia non posso mancare per dare un tocco in più.

