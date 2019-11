Elegante e ricercato, come arredare casa in perfetto stile francese

Quando pensiamo allo stile francese, lo associamo spesso al romanticismo, uno stile che rimanda alla belle époque. È un design moderno, sofisticato e minimale quello che interpreta la tradizione francese nell'arredamento. Uno stile di grande impatto scenico, ma rigoroso ed essenziale. Volete arredare la vostra casa in elegante stile francese? Ecco allora alcuni utili consigli.

Mescolanza di stili

Ciò che più di tutti rende particolare lo stile francese è la mescolanza di elementi appartenenti ad epoche diverse ma abbinati in maniera intelligente. Un antico calice può benissimo poggiare su un tavolino moderno, mentre nel bagno, uno specchio dalla cornice dorata ed intarsiata trova posto assieme ad un arredo contemporaneo. L'importante è saper mescolare con gusto, senza creare un ambiente caotico. Un salotto in stile francese deve contenere elementi antichi e moderni in contrapposizione ma in perfetto equilibrio. Il vintage, ad esempio, è fondamentale per arredare una casa in stile francese.

Colori

Perfetto risulta l’utilizzo di colori pastello, mentre non va dimenticato di ricorrere all’oro, presente nelle decorazioni, nei dettagli di alcuni oggetti preziosi oppure in un quadro elegante appeso alla parete con una cornice in legno intarsiata. Il colore oro, oltre a donare fascino, è un elemento decorativo importante per tratteggiare un ambiente dallo stile parigino perché si sposa benissimo con il tocco vintage degli arredi. Se il soffitto è alto, non c’è niente di meglio di una stanza completamente bianca per risaltare questa caratteristica. I colori sono sempre delicati e quasi mai vivaci, anche quando si ricorre alla carta da parati per abbellire le pareti.

Dettagli

I dettagli fanno la differenza, il colore nero funge da perfetto contrasto, senza essere vistoso e denotando gli spazi della stanza, unito al bianco luminoso delle pareti dona eleganza all'intero insieme. Il camino è un elemento tipico delle abitazioni parigine che ci permette di esaltare lo stile francese del soggiorno. Anche le Boiserie, rivestimenti in legno delle pareti nati a Versailles, diventano un abbellimento da tenere in considerazione se si ama questo stile.

Illuminazione

Per far risplendere la bellezza degli arredi e delle stanze, occorre la giusta fonte di luce, che non può che provenire da elementi importanti in cristallo che trasmettono all’ambiente splendore ed eleganza. Il lampadario chandelier, ad esempio, è un oggetto intramontabile in una casa in stile parigino.