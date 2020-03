Abbinare antico e moderno: i consigli per un equilibrio perfetto

Quando si abbinano mobili antichi con mobili moderni, la parola d’ordine è equilibrio : non esagerare, quindi, con abbinamenti di troppi stili diversi. Gli accostamenti devono essere coerenti con lo stile principale della casa per non creare caos.

Non usare troppi colori e non ignorare i contrasti: i contrasti sono sicuramente importanti, e quelli che emergono da questo tipo di abbinamenti diventano l’espressione del gusto e della personalità di chi vive la casa. Anche in questo caso, però, è bene non caricare le stanze con un mix di stili con troppi colori, e soprattutto, senza considerare i giusti contrasti. Per un buon risultato e un giusto equilibro tra antico e moderno, il consiglio è quello di isolare il mobile più antico. Questo sarà anche il punto di partenza per scegliere i colori giusti e i contrasti ottimali che daranno risalto non solo al singolo oggetto, ma a tutto l’nsieme.