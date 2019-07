Come apparecchiare la tavola in estate, idee curiose e decorazioni floreali fai da te

Fiori, petali, vasi in vetro, candele e nastrini di raso, bastano solo dei piccoli e facili accorgimenti low cost per realizzare la tua speciale tavola estiva, rendendola colorata e allegra per i tuoi ospiti nelle occasioni speciali. La bella stagione ci permette, finalmente, di tornare ad organizzare delle piacevoli cene in giardino, in balcone o comunque in casa tenendo le finestre aperte. Accogliere e stupire i propri ospiti con decori semplici e di grande effetto è possibile. Ecco allora alcune idee semplici da mettere in pratica per decorare la tavola in estate con gusto e originalità.

Come apparecchiare una tavola elegante?

Per una tavola elegante non serve necessariamente utilizzare l’argenteria, il segreto è scegliere un colore e fare tutto tono su tono. Potete utilizzare tovagliette, meglio se di materiali naturali e meno sintetici possibile, o una semplice tovaglia di lino grezzo, possibilmente del colore delle sedie. Ecco alcuni consigli:

tovaglioli: piegate come preferite i tovaglioli di stoffa, mettendo sempre in bella vista la decorazione o l’orlo del tovagliolo. Per avvolgerli in un bel fiocco basta andare in merceria e procurarsi un rotolino di nastro di raso sottile del colore prescelto.

Centrotavola: potrete utilizzare un vasetto fasciato con carta colorata fissato con il nastro di raso utilizzato per i tovaglioli. Il vasetto va guarnito con piantine aromatiche, preferibilmente menta e alloro, con foglie belle e profumate.

Come apparecchiare la tavola per l’aperitivo

In estate si prediligono piatti unici e veloci da preparare o aperitivi freschi e sfiziosi. Per apparecchiare la tavola, puntate su una grande ciotola con pasta fredda o insalata al centro e tante ciotoline colorate (o di vetro o tono su tono). Infine, preparate nei barattolini di plastica di tanti colori e metteteci dentro le vostre posate. Per illuminare il vostro buffet, potete posizionare a terra dei punti luce creati rivestendo dei bicchierini di vetro con carta intagliata e fissata con un nastrino di tessuto.

Come apparecchiare una tavola romantica

Come possiamo allestire la nostra tavola per una cenetta a lume di candela con il rumore del mare in sottofondo o per una cena sotto il cielo stellato nel nostro giardino? Bastano piccoli e semplici accorgimenti. Innanzitutto, prediligete una tovaglia in cotone o tessuto leggero. Spargete tanti punti luce, inserite dei piccoli lumini in un bicchiere di vetro basso e circondateli da rami intrecciati, spargete così i vostri punti luce in giardino e sulla tavola. Utilizzate come centrotavola un vasetto di vetro con dei fiori colorati.

