Natale, come arredare l'appartamento con stile ed eleganza

Ieri sera si sono accese le luci di Natale a Piazza Unità, magari dalla finestra di qualche vostro vicino è possibile già vedere qualche albero decorato. Non è strano. A Natale manca ormai meno di un mese, ed è già tempo di organizzare le idee per l’arredamento. Ecco qualche consiglio.

Decorazioni

Abbiamo già parlato di colori, ma per quanto riguarda le decorazioni? Possiamo usare delle mensole create ad hoc, le palle dell’albero di Natale o addirittura le luci dell’abete, in commercio sono disponibili quelle regolabili che consentono di cambiare il colore dell’illuminazione per un effetto straordinario. Belle da proporre sono le sfere in vetro per gli alberi di Natale, ma anche i nastri hanno il loro perché.

L’albero

Inutile negarlo, l’albero di Natale è il biglietto da visita della nostra casa nel periodo delle feste. Abbiamo già trattato l'argomento albero vero o artificiale, ma un'altra domanda che ci si pone è: dove sistemarlo? Dipende da quanto spazio c’è in casa, anche se non c’è una regola, tendenzialmente va messo dove la casa è maggiormente vissuta. Un albero di medie dimensioni può essere sistemato in salotto, ma va bene anche l’ingresso dove gli ospiti passano più spesso e non possono non notarlo.

Addobbi

Gli addobbi possono essere di vetro o le classiche palline monocolore. Per dare un’immagine ordinata è bene usare lo stesso tipo di decorazioni, scegliendo un colore dominante e magari “spezzando” con delle piccole bamboline di stoffa o angioletti che tra pochi giorni potranno essere comperati in qualunque mercatino. Nulla vieta di usare un mix di stili. Nei paesi del Nord Europa sono molto gettonate le decorazioni in legno, con opere realizzate da artigiani. C’è anche chi, a ridosso delle feste, appende ai rami dei biscotti di zenzero.

Il presepe

Il presepe si distingue per due diversi stili: lo “storico” e il “popolare”. Il primo è quello che richiama la realtà della Palestina dell’anno zero, il secondo lascia più spazio alla fantasia, si può dunque allestire la culla di Gesù in una piccola barca che richiama la realtà marinara di Trieste ad esempio. Anche in questo caso è bene localizzare il presepe nel punto dove la casa è maggiormente frequentata. Se non usate il camino, potete usarlo come posto per allestire un presepe capace di richiamare l'attenzione senza ingombrare.

Non esagerare

Il motto secondo cui “il troppo storpia” vale anche dentro casa e soprattutto a Natale. Addobbi e decorazioni sono infatti graditi, purché messi nelle giuste "dosi" e per chi si vuole cimentare nel "fai da te" vanno di moda le ghirlande, da presentare fuori alla porta o anche in tavola in occasione delle abbuffate del 25 e 26 Dicembre e durante il veglione di Capodanno. Nei negozi di bricolage o anche in quelli specializzati per giardino è possibile trovare la base già pronta. Dopodiché si può decorare con pigne, nastri in argento e magari una raffigurazione di Babbo Natale. Ora è il momento di dar libero sfogo alle fantasie festive, Natale è dietro le porte.