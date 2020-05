Arredare un bagno piccolo e stretto: ecco come

Avere un bagno piccolo e stretto è la normalità in molte abitazioni, nonostante ciò, è possibile rendere, o meglio far sembrare, questo spazio più grande e confortevole grazie alla scelta di un arredamento adeguato. Volete sapere come fare? Ecco qualche consiglio di design.

Sfruttare lo spazio verticale

Prima regola da ricordare: quando lo spazio in orizzontale scarseggia, sfrutta quello verticale. Se, ad esempio, il tuo bagno è in fase di ristrutturazione, prevedi dei rivestimenti fino al soffitto. Oltre ad essere di tendenza, questa scelta ti permette di aumentare otticamente la superficie del bagno facendolo sembrare più grande. Puoi anche decidere di spezzare il colore dei rivestimenti, scegliendone uno colorato in basso e uno chiaro in alto per una maggior sensazione di ampiezza.

Mensole

In un bagno piccolo e stretto il segreto è sfruttare le pareti libere. Anche sopra al water, al bidet ed intorno alla vasca è possibile installare delle piccole mensole dove esporre candele, profumi e tutti quei piccoli oggetti che quotidianamente usi in bagno.

Materiali

Il vetro ed il cartongesso sono due materiali estremamente versatili e ideali per realizzare spalle divisorie e mensole realizzate appositamente per i tuoi spazi, così da poter avere dei punti di appoggio per i tuoi asciugamani e i tuoi accessori make-up.

Le luci

Infine, per ultime ma fondamentali, la scelta delle luci giuste. Ogni ambiente necessita di più tipi di illuminazione in base al tipo di attività che si svolgono e in base allo stile della casa stessa. Quindi quando parliamo di bagni piccoli e stretti va da sé che è bene scegliere lampade snelle, che occupino poco spazio e che siano funzionali. Vanno bene le lampade a bulbo nudo, magari a gruppi di due o tre per dare un tocco decorativo maggiore. Ma anche una lampada da terra da accostare ad una vasca particolarmente accattivante, per creare un angolo di stile.

Arredamento: a chi rivolgersi a Trieste